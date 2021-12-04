“الآن” موعد مباراة لبنان والجزائر اليوم 4-12-2021 في كأس العرب والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر اليوم

تقام مساء اليوم السبت الموافق 4-12-2021. مباراة لبنان والجزائر في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لهذا الموسم 2021 – 2022. والتي يلتقي خلالها المنتخبان على ملعب ستاد الجنوب القطري. وفي هذا الصدد نرصد لكم في السطور التالية موعد مباراة لبنان والجزائر اليوم والقنوات الناقلة للمباراة. حيث من المتوقع أن يحمل هذا اللقاء كثيرًا من المفاجآت الكروية المثيرة. خاصة وأن المنتخب الجزائري تمكن في منافسات الجولة الأولى من اقتناص ثلاث نقاط على حساب نظيره منتخب السوداني. الذي تغلب عليه برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين يوم الأربعاء الماضي الموافق الأول من ديسمبر على ستاد أحمد بن على القطري.

موعد مباراة لبنان والجزائر اليوم في كأس العرب 2021



يأتي موعد مباراة لبنان والجزائر في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2021 – 2022. مساء اليوم السبت والذي يوافق 4 من شهر ديسمبر الجاري. حيث يلتقي المنتخبين على ستاد الجنوب في تمام الساعة الثالثة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الرابعة 4:00 مساءً. فيما يكون موعد مباراة الجزائر ولبنان اليوم بتوقيت الجزائر في تمام الساعة الواحدة 1:00 مساءً. أما بتوقيت مصر فيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثانية 2:00 مساءً. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة المغرب والأردن اليوم في الجولة الثانية والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة لبنان والجزائر اليوم

الكثير من جماهير المنتخبات العربية يحرصون بشكل لافت على معرفة القنوات الناقلة لمباراة لبنان والجزائر اليوم في كأس العرب 2021. وفي غضون ذلك فمن المقرر أن يتم بث المباراة مجانًا من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وفي السياق ذاته نستعرض معكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة لبنان والجزائر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

مباراة لبنان والجزائر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة لبنان ضد الجزائر