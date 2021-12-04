“بالتفصيل”.. توقيت مباراة فلسطين والسعودية اليوم 4-12-2021 في كأس العرب و القنوات المفتوحة الناقلة مجانًا

توقيت مباراة فلسطين والسعودية اليوم والقنوات الناقلة. يعد من أبرز اهتمام الكثير من جماهير المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي. حيث تقام مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس العرب 2021. وفي السياق ذاته يلتقي المنتخبين على ملعب ستاد المدينة التعليمية في دولة قطر. والجدير بالذكر أن المنتخب السعودي خسر لقائه بالجولة الأولي أمام منتخب الأردن بنتيجة 1-0. مما تعد مباراته أمام فلسطين اليوم فرصة قوية لتحقيق الفوز واستعادة مكانته التي انتشلها منه شقيقه الأردني. وعلى الجهة المقابلة فقد خسر أيضًا المنتخب الفلسطيني مباراته الماضية بالجولة الأولى من كأس العرب أمام المنتخب المغربي الذي فاز برباعية قوية. وفي غضون ذلك نستعرض معكم فيما يلي توقيت مباراة فلسطين والسعودية اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

توقيت مباراة فلسطين والسعودية اليوم في كأس العرب 2021



من المقرر أن يكون توقيت مباراة فلسطين والسعودية في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021- 2022. مساء اليوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري. والتي تقام على ملعب ستاد المدينة التعليمية القطري في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. وبتوقيت مصر والسودان يكون موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً. فيما يكون توقيت مباراة السعودية وفلسطين اليوم بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 مساءً. ويمكنك الإطلاع أيضًا على موعد مباراة لبنان والجزائر اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والسعودية اليوم

جماهير المملكة العربية السعودية يتطلعون لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والسعودية اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب في الموسم الحالي 2021. وفي هذا الصدد فمن المقرر أن تنقل مباراة السعودية اليوم قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وذلك مجانًا دون تشفير وبجودة بث عالية HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات. وفيما يلي نتناول معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة فلسطين والسعودية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة فلسطين والسعودية اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة فلسطين ضد السعودية