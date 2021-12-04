نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل فورا.. قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والأردن في كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، قائمة جميع القنوات المفتوح الناقلة لمباراة المغرب والأردن، في المباراة التي تقام ظهر يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالث ضمن منافسات كأس العرب 2021، حيث من المقرر أن يستضيف استاد أحمد بن علي المونديالي هذا اللقاء الكبير بين العملاقين، ويسارع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة ومحبي المنتخبين في معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، وذلك حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة ومتابعة تفاصيلها، وفي هذا التقرير ننشر لكم كافة التفاصيل.

تمكن المنتخب الأردني من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب المنتخب السعودي، حيث انتهت نتيجة المباراة بهدف دون رد، ويحتل النشامي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، ويسعى في اللقاء المنتظر إلى مواصلة سلسلة الفوز، في المقابل استطاع المنتخب المغربي تحقيق الإنتصار على حساب المنتخب الفلسطيني بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الجولة الماضية، ويطمح اسود أطلس في المضي قدما في سكة الفوز والابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

موعد مباراة المغرب والأردن في كأس العرب 2021

يواجه منتخب أطلس نظيره منتخب النشامي، يوم السبت 4 كانون الأول الجاري، وتقام أحداث ومجريات هذه المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي، لحساب الجولة 2 بدور المجموعات، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة الحكم: فاكوندو تيلو صافرة بداية المواجهة، عند تمام الساعة 11.00 صباحا بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة 12.00 بتوقيت الأردن وفلسطين ولبنان، وعند الساعة 1.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي الساعة 2.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن في كأس العرب 2021

تنقل مباراة المغرب ضد الأردن حصريا على قناة بي إن سبورت الأولى beIN SPORTS 1، كما تعرض أيضا على شاشة قناة بي إن سبورت الثانية beIN SPORTS 2، وقد أكدت شبكة بي إن سبورت القطرية على أنها قد حصلت رسميا على حقوق البث المباشر لمسابقة كأس العرب، وقد أعلنت عن بث المباريات مجانا بدون تشفير، حيث سيتمكن كافة المتابعين من مشاهدة المباريات بشكل مجاني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والأردن في كأس العرب 2021

قناة الكأس المفتوحة على عرب سات، التردد: 12245، معامل الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3 قناة الكأس المفتوحة على سهيل سات، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3 قناة الكأس المفتوحة على نايل سات، التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

حقق منتخب الأردن الإنتصار على حساب منتخب السعودية في مباراة صعبة وقوية جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى، حيث سجل النشامى الفوز الخامس لهم في ست مباريات ، لكن فريق المغرب قدموا أداءً مميزا طوال الفترة الماضية، حيث تغلب اسود أطلس بنتيجة 4-0 على حساب منتخب الفدائي، وسيسعى المغرب إلى مواصلة سلسلة الفوز من أجل الصعود والتأهل للدور القادم، لن تكون هذه المهمة سهلة على كلا المنتخبين، وننتظر ونتابع نتيجة المباراة مع انطلاقها.