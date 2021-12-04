نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة حسم التأهل.. موعد مباراة الإمارات وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات وتونس ، مواجهات صعبة ومثيرة، تنتظرها الجماهير العربية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 ، التي تنظمها قطر خلال الفترة بين 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وفي إطار مباريات المجموعة الثانية، يستضيف مساء الإثنين المقبل 6 ديسمبر 2021، ملعب ستاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة تونس والإمارات ، والتي ستكون حاسمة للصعود والتأهل إلى ربع النهائي والصدارة في المجموعة.

خلال السطور المقبلة، سنتناول التفاصيل الكاملة حول موعد مباراة الإمارات وتونس والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار المنتخبين في النسخة الحالية من مونديال العرب ، وكذلك تاريخ مواجهات الإمارات وتونس .

مباراة الإمارات وتونس

تترقب جماهير الأبيض الإماراتي، استكمال مشوار النجاح والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب، فيما يتطلع أنصار نسور قرطاج تصحيح المسار بعد الخسارة المفاجئة أمام سوريا في الجولة الثانية.

ويكفي المنتخب الإماراتي نقطة واحدة من أجل ضمان التأهل والصدارة عن المجموعة الثانية، بينما يحتاج المنتخب التونسي إلى الفوز وبفارق أهداف للعبور إلى ربع نهائي البطولة.

ونستعرض فيما يلي شكل و ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب 2021 بعد انتهاء الجولة الثانية:

تجدر الإشارة، إلى أنه يوم الإثنين المقبل أيضًا، تقام مواجهات هامة في الجولة الثالثة، عن المجموعة الأولى، وهما مباراة قطر والعراق ، و مباراة عمان والبحرين .

نبدأ مع منتخب الإمارات لكرة القدم ، الذي يقدم مستوىً متميز في النسخة العاشرة من كأس العرب، حيث يتربع على عرش الصدارة في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وصافي (2) هدف.

ونجح الأبيض في تحقيق انتصارين مميزين، في الجولتين الماضيتين، على حساب سوريا (2-1) وموريتانيا (1-0).

وعلى صعيد تاريخ مشاركات الإمارات في كأس العرب ، فقد سجل عيال زايد مشاركة واحدة في البطولة، في 1998 والتي استضافتها بالمناسبة دولة قطر.

نجح خلالها الفريق الإماراتي في احتلال المركز الرابع، بعد خسارته أمام الكويت (1-4) في لقاء تحديد المركز الثالث.

في المقابل، يخوض منتخب تونس لكرة القدم ، مواجهة الإثنين المقبل، ولا بديل أمامه إلا الفوز وبفارق أهداف، تحسبًا لفوز متوقع للمنتخب السوري على موريتانيا التي فقدت كل حظوظها للتأهل.

وخلال الجولتين الماضيتين من عمر البطولة العربية، تمكن نسور قرطاج من الفوز في مباراة موريتانيا بنتيجة (1-5)، بينما تلقى الخسارة في الأخرى أمام سوريا، في واحدة من مفاجآت البطولة، بثنائية نظيفة.

ويحتل المنتخب التونسي حاليًا وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط وصافي (2) هدف، متفوقًا على نسور قاسيون بفارق صافي (1) هدف.

وعلى صعيد تاريخ مشاركات تونس في كأس العرب ، فقد خاض نسور قرطاج غمار البطولة مرتين من قبل.

جاءت الأولى في النسخة الأولى عام 1963 والتي احتضنتها لبنان، وتوج الفريق التونسي بلقبها، بعد الفوز بجميع مبارياته بالبطولة.

غير أنه ودع المنافسة من دور المجموعات، في مشاركته الثانية، بالنسخة الخامسة عام 1988 ، والتي أقيمت في الأردن.

تاريخ مواجهات الإمارات وتونس

على صعيد المواجهات الإماراتية التونسية، فقد تباينت المصادر الإعلامية، إلا أن الثابت هو أن المنتخبين قد التقيا من قبل في 5 مواجهات.

وقد نجحت تونس في الفوز بجميع المواجهات، فيما فشل المنتخب الإماراتي في تحقيق أي انتصار يذكر.

على المستوى الرسمي، جمعت تونس والإمارات مباراة واحدة، في كأس فلسطين عام 1975، التي أقيمت في تونس وفازت بها مصر، وحينها تغلب نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

كما التقى المنتخبين الشقيقين، في 4 مواجهات ودية، في عام 1981 تقابلا مرتين، فازت تونس في الأولى بنتيجة (2-1)، وفي الثانية (4-1).

والتقى الجانبين مجددًا في عام 1999 وفاز نسور قرطاج بهدف نظيف، ونجحوا في تكرار النتيجة ذاتها، في آخر مواجهة جمعتم بـ الأبيض في عام 2007.

على صعيد الأهداف المسجلة في المواجهات التونسية الإماراتية، سجلت تونس 11 هدفًا، واستقبل مرماهم هدفين إماراتيين فقط.

وكان الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات الإمارات وتونس ، من نصيب نسور قرطاج بنتيجة (4-1)، خلال ودية 1981.

موعد مباراة الإمارات وتونس والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء بعد غدٍ الإثنين، في تمام السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر وسوريا، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت تونس، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الإمارات وتونس ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة، وذلك عبر فضائية beIN Sports HD 1 وكذلك من خلال تطبيق beIN Sports Connect ، إضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

أما عن معلق مباراة تونس والإمارات ، فلم تعلن أيً من القنوات الناقلة بعد عن المعلق الرياضي الخاص بالمواجهة الحاسمة، غير أن مصادر تابعتها ثقفني أشارت إلى تولي المعلق العُماني عامر الخوذيري المهمة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الإمارات وتونس والقنوات الناقلة ، إضافة مشوار المنتخبين وتاريخهما مع بطولة كأس العرب ، وكذلك تاريخ لقاءات الإمارات وتونس في شتى المسابقات.