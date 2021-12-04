قطر تهزم عمان 2/1 وتعادل البحرين مع العراق سلبيا بالمجموعة الأولي من كأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت الجمعة منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى والثانية في بطولة العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمير وحتى 18 ديسمبر 2021 م، بمباريات قطر مع عمان، والبحرين مع العراق بالمجموعة الأول، وتونس مع سوريا والإمارات مع موريتانيا بالمجموعة الثانية.

تأهل قطر بالفوز على عمان ( 2-1 )

تمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز على منتخب عمان بهدفين لهدف، ليتأهل رسميا إلى دور الثمانية بعد هذا الفوز، وتقدم اللاعب أكرم عفيفي لاعب قطر بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وتعادل منتخب عمان عن طريق اللاعب خالد الهاجري في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، وأحرز اللاعب فهمي سعيد بخيت هدف الفوز منتخب قطر بالدقيقة 93 من الشوط الثاني، وبعد هذا الفوز يصل المنتخب القطري للنقطة 6، وتجمد رصيد منتخب عمان عند نقطة واحدة.

تعادل العراق مع البحرين ( 0 – 0 )

في مباراة ضعيفة من الناحية الفنية مع وجود فرص قليلة على مرمى الفريقان اللذان فشلا في ترجمة الفرص التي أتيحت إلى أهداف، تعادل منتخب البحرين مع العراق بدون أهداف، يحصل كل فريق على نقطة واحدة من اللقاء.

ويصل رصيد منتخب العراق للنقطة الثانية، في حين يضيف منتخب البحرين النقطة الأولي له خلال منافسات البطولة، وينتظر وجود جولة ثالثة قادمة مثيرة بين ثلاثة فرق، حيث تلعب قطر مع العراق، وعمان مع البحرين.

جدول ترتيب المجموعة الأولي في كأس العرب