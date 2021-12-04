سوريا تهزم تونس 2-0 وهزيمة موريتانيا من الإمارات 0-1 بالمجموعة الثانية بكأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من منافسات كأس العربية التي تنظمها حاليا دولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2021، ولعبت مباراتان بالمجموعة الأولى بين الإمارات وموريتانيا، والثانية بين تونس وسوريا.

فوز قاتل للإمارات على موريتانيا ( 1 – 0 )

حقق منتخب الغمارات لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف أحرزه اللاعب خليل إبراهيم الحمادي عند الدقيقة 93 من الشوط الثاني من المباراة، وبعدها مباشر أطلق الحكم صافرة إنتهاء المباراة بفوز الإمارات وتحقيق الفوز التاني على التوالي وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وبقي رصيد موريتانيا بدون نقاط بالمركز الأخير، وتأكد خروج الفريق من البطولة رسميا.

خسارة مفاجئة لتونس من سوريا ( 2-0 )

تعرض المنتخب التونسي لخسارة مفاجئة من المنتخب السوري المكافح بنتيجة 2-0، الأمر الذي صنع الفارق خلال المباراة هو التقدم المبكر للمنتخب السوري بهدف عن طريق اللاعب أوليفر كاسكاو بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

وما زاد الطين بله تعرض لاعب منتخب تونس محمد على بن رمضان للطرد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليكمل منتخب تونس الشوط الثاني بعشرة ولاعبين، وتقدم منتخب سوريا بالهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد عنز بالدقيقة 47 من الشوط الثاني، لتنهي المباراة بفوز سوريا، وتحصل على 3 نقاط، وتفقد تونس نتيجة ثلاثة نقاط والتأهل للدوري الثاني وتنتظر المباراة القادمة أمام الإمارات لتحديد مصيرها.

مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية يوم الاثنين 6 ديسمبر