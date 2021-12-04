منذر الكبير: الاخطاء وغياب التوفيق وراء الهزيمة ضد سوريا

في ما يلي تصريحات ما بعد مباراة المنتخب التونسي ونظيره السوري (صفر-2) في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس العرب للفيفا المقامة فعالياتها بالعاصمة القطرية الدوحة :

منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي: "ارتكبنا أخطاء عديدة في هذه المباراة وفي المقابل كان التوفيق من نصيب المنافس الذي نجح في التهديف المبكر. اجتهدنا في خلق عدد من الفرص الا ان الحظ لم يحالفنا وقد زادت الورقة الحمراء في تعقيد مهمتنا خاصة وان الشوط الثاني تزامن مع توفيق كبير ومتجدد للمنتخب السوري الذي اضاف الهدف الثاني. اعتمدنا كل اوراقنا الهجومية باقحام يوسف المساكني ونعيم السليتي وسعد بقير وصنعنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل الا ان الحظ لم يكن إلى جانبنا. ليس لدينا الان من خيار سوى الانتصار على الامارات اذا أردنا الاستمرار في المسابقة".

ياسين مرياح مدافع المنتخب التونسي: "ارتكبنا أخطاء دفاعية ساهمت في الهزيمة التي تكبدناها اليوم رغم اننا لم نستسهل المنافس بل تعاملنا معه بكل جدية. حاولنا الرجوع في النتيجة لكن اخفقنا في ذلك. سنكون مطالبين بتحقيق الانتصار امام المنتخب الاماراتي خلال الجولة القادمة من اجل تحقيق الترشح الى الدور ربع النهائي".

وات