انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل الجولة الخامسة عشر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالجولة الخامسة عشر من الدوري بمواجهات صعبة للأندية المتصدرة لجدول الدوري الإنجليزي وعلى رأسها أندية تشيلسى مع وست هام، وولفرهامبتون مع ليفربول، مانشستر سيتي مع واتفورد.

وفي نفس السياق يتصدر نادي تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقا على مانشستر سيتي بنقطة، وعلى ليفربول بنقطتين ويملك في رصيده 33 نقطة بالمركز الأول، ويأتي نادي مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة، وفي المركز الثالث ليفربول 31 نقطة.

ليفربول بقيادة محمد صلاح يسعى للفوز بمباراة اليوم عى حساب وولفرهامبتون أمام خصم عنيد يقدم في مستويات عالية خاصة على ملعبه، والوصول للنقطة 34 انتظار لتعثر أندية تشيلسي ومانشستر سيتي أصحاب المركز الأولي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة وولفرهامبتون اليوم السبت بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: اليسون بيكر (برازيلي)

خط الدفاع: اندى روبرستون ( أسكتلندي ) – فان دايك ( هولندي ) – أرنولد ( إنجليزي ) – إراهيما كونية ( فرنسي )

خط الوسط : تيجو الكنتارا – فابينهو ( برازيلي ) – جوردن هندرسون ( إنجليزي ) – ساديو ماني ( سنغالي )

خط الهجوم: محمد صلاح ( مصر ) – دييجو جوتا ( البرتغال )

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”