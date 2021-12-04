أبرز مواجهات اليوم السبت بكأس العرب والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تختتم اليوم السبت 4 ديسمبر مواجهات الجولة الثانية الخاصة بالمجموعة الثالثة والرابعة بكأس العرب التي تستضيفها الدوحة القطرية خلال القترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2021م، بمشاركة 16 منتخب عربي من أفريقيا وآسيا.

المغرب تهزم الأردن وتتأهل لدور الثمانية

انطلقت أولى مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بمباراة منتخب المغرب ضد منتخب الأردن اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا، ونجح منتخب المغرب في تقديم عرض قوى وكرر نتيجة الفوز على فلسطين بالمباراة بفوز ثاني على الأردن وبنفس النتيجة 4/0، ليحصد العلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويتأهل رسميا للدور الثاني من البطولة.

الجزائر تواجه لبنان

تنطلق اليوم في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة مباراة الجزائر مع لبنان في إطار انطلاق منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وفوز الجزائر تعني الوصول للنقطة السادسة والتالي ضمان الصعود لدور الثمانية، وخسارة لبنان أو التعادل تعني الخروج من البطولة بشكل كبير.

مصر مع السودان

في تمام الساعة الساعة السادسة مساء اليوم السبت تتجه انظار جماهير الكرة المصرية نحو ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر مع منتخب السودان، ويحتاج المنتخب المصري للفوز بالمباراة بأي نتيجة لتأكيد التأهل لدور الثمانية من البطولة، أما المنتخب السوداني لا شيء يبقى على آماله بالبطولة سوى الفوز بعد خسارته من الجزائر بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

السعودية مع فلسطين

في لقاء الفرصة الأخيرة للمنتخبين بعد تعرضهما للهزيمة في المباراة الإفتتاحية، حيث خسر المنتخب السعودي أم الأردن بهدف دون رد، وخسارة ثقيلة للمنتخب الفلسطيني أمام منتخب المغرب بأربعة أهداف نظيفة، ويحتاج الفريقان للفوز لتجدد آمالهم بالوصول لمرحلة التالية إنتظارا لمواجهات الجولة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 4 ديسمبر بكأس العرب

قناة بي إن سبورت الأولى 1 و 2

قناة الكأس القطرية الأولى المفتوحة