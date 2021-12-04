مفاجأة فوز وست هام يونايتد على تشيلسي 3/2 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - في مباراة رائعة من الناحية الفنية والبدنية جمعت بين نادي وست هام يونايتد مع نادي تشيلسي بملعب لندن الوطني بالعاصمة الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بين صاحب المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي نادي تشيلسى ونادي ويست هام يونايتد صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

المباراة بدأت منذ البداية بين الفريقين بالحماس والجدية والقتال على الكرة، وهجوم متبادل على مرمي الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 29 من الشوط الأول لتعلن عن الهدف لنادي تشيلسي عن طريق اللاعب البرازيلي تياجو سيلفا، وتعادل لنادى وست هام سريعا عند الدقيقة 40 بواسطة اللاعب مانويل لانزيني.

ولكن لم يستسلم نادي تشيلسي ليحرز هدف التقدم قبل إنتهاء الشوط الأول، وفي الدقيقة 44 احرز اللاعب ماوسون ماونت الهدف الثاني وهدف التقدم للبلوز، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسى بهدفين لهدف، وخلال بداية الشوط الثاني ضغط نادي وست هام يونايتد بكل قوة لتسجيل هدف التعادل، ليتمكن مانويل اللاعب جارود بوين من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 56 من الشوط الثاني.

ونجح نادي وست هام بعد أداء رائع من التقدم بالهدف الثالث عن طريق اللاعب آرثر ماسواكو عند الدقيقة 87 بالشوط الثاني من المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز كبير لنادى وست هام على تشيلسي المتصدر بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، ويتجمد رصيد نادي تشيلسي عند النقطة 33، ويصل نادي وست هام يونايتد للنقطة 26 بالمركز الرابع منفردا.