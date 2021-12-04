نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة مصر والسودان في بطولة كأس العرب 2021 أحمد رفعت يتقدم وزيزو يعزز في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة مصر والسودان في البطولة العربية 2021 لحظة بلحظة في الجولة الثانية من المباراة التي تجمع الفريقين، حيث فجر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري مفاجأة في تشكيل مباراة مصر والسودان في بطولة كأس العرب 2021 للجولة الثانية لمباريات البطولة العربية المقامة في قطر، حيث جلس محمد مجدي قفشة ومحمد شريف على مقاعد البدلاء، ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته ببطولة كأس العرب 2021 أمام نظيره المنتخب السوداني ، في الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة ، وذلك في دولة قطر المستضيفة لكأس العرب 2021 بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري.

نتيجة مباراة مصر والسودان

وننشر لكم نتيجة مباراة مصر والسودان لحظة بلحظة حيث تقدم أحمد رفعت بهدف صاروخي لمصر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثانية عشر نجح عمر كمال في الحصول على ركلة جزاء لمصر على منتخب السودان.

وتصدى أحمد سيد زيزو لركلة جزاء المنتخب المصري وينجح في تعزيز الفارق بين الفريقين، لتصبح نتيجة مباراة مصر والسودان 2 مقابل لا شيء.

ونجح مدافع منتخب مصر محمود حمدي الونش في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المصري بعدما نجح حسين فيصل في مراوغة ثلاثة لاعبين من مدافعي السودان داخل منطقة الجزاء قبل تمريرها لمحمود حمدي الونش.

وبذلك ترتفع نتيجة مباراة مصر والسودان في بطولة كأس العرب 2021 حتى الآن 3 أهداف لمصر مقابل لا شيء لصالح السودان.

موعد مباراة مصر والسودان

تقام مباراة مصر والسودان التي تجمع بين المنتخب المصر ضد نظيره السوداني يوم السبت الموافق 4 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة السابعة بتوقيت قطر ايضآ ، والساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتقام المبارة علي استاد راس أبو عبود أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العرب 2021 بدولة قطر.

خاض المنتخب المصري أمس الأربعاء مباراة صعبة ضد نظيره اللبناني

وحقق منتخب مصر الفوز بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بهدف مقابل لا شيئ .

أحرز الهدف محمد مجدي افشة من ضربة جزاء في الدقيقة 71

في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها علي ارضها دولة قطر .

وحصد منتخب الفراعنة 3 نقاط ليحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب الجزائر بعد الفوز علي نظيره السوداني بأربعة أهداف مقابل لاشيئ .

واحتل منتخب السودان المركز الرابع دون نقاط، بينما احتل منتخب لبنان المركز الثالث دون نقاط ايضآ.

تشكيل منتخب مصر أمام السودان

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش أمام السودان كالتالي:-

محمد الشناوي ١

عمر كمال ٣

أحمد فتوح ١٣

أحمد حجازي ١١

محمود الونش ١٥

عمرو السولية ٤

أيمن أشرف ١٢

حسين فيصل ٢٠

أحمد سيد زيزو ٢١

أحمد رفعت ٧

مروان حمدي ١٠

مقاعد بدلاء مصر أمام السودان

وكانت مقاعد دكة منتخب مصر فى مباراته أمام لبنان تواجد بها كلاً من:

“عمر كمال، مروان داودن، ومحمد شريف، ومحمد مجدي قفشه، أيمن أشرف، ومحمد صبحي، ومهند لاشين، ومحمد عبد المنعم، وأسامة فيصل، ةحسين فيصل، ومحمود جاد”.

يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب والتي تضم منتخبات (لبنان _السودان _الجزائر) .

والجدير بالذكر ان المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العرب لعام 2021 ، 16 منتخبًا وهم :

مصر

قطر

العراق

عمان

البحرين

تونس

الإمارات

سوريا

موريتانيا

المغرب

السعودية

الأردن

فلسطين

الجزائر

لبنان

السودان