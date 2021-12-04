برشلونة يسقط أمام ريال بيتيس في عقر داره
اقتنص ريال بيتيس فوزاً مثيراً من ملعب مضيفه برشلونة 1 -صفر يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى استاد كامب نو يدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز لنجمه خوانمي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 79، ليتعرض برشلونة للهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز.
وتوقف رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع ورفع بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث.
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