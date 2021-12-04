نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2021 للجولة الثانية للبطولة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم لحظة بلحظة في البطولة العربية 2021 حيث يحل موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العرب 2021 وجدول مواعيد مباريات البطولة العربية القادمة للجولة الثانية، حيث يخوض المنتخب السعودي المبارة الثانية ضد نظيره الفلسطيني بالجولة الثانية عن المجموعة الثالثة بمباريات كأس العرب 2021، ويخوض منتخب مصر مباراته ضد السودان والجزائر أمام لبنان في الجولة الثانية من البطولة العربية في قطر.

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين

ونتابع معكم نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم لحظة بلحظة في البطولة العربية 2021 بمونديال العرب في قطر في الجولة الثانية الحاسمة للتأهل من دور المحموعات إلى الدور الربع نهائي.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

من المقرر أن يحل موعد مباراة السعودية وفلسطين ببطولة كأس العرب 2021 , في تمام الساعة العاشرة مساءآ بتوقيت مكة المكرمة، بينما تكون الساعة التاسعة مساءآ بتوقيت فلسطين ، بينما الساعة الحادية عشر بتوقيت ابوظبي ، والتاسعة بتوقيت السعودية، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 4 ديسمبر 2021 , باأستاد المدينة التعليمية بمدينة الريان قطر .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

تذاع مباراة السعودية وفلسطين المقرر انعقادها يوم السبت المقبل باأستاد المدينة التعليمية بدولة قطر العرب ، على قنوات بي إن سبورتس، والقناة الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، وإليكم تردد القنوات الناقلة.

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beI SPORTS HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547.

معامل الاستقطاب: عامودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ترتيب السعودية في بطولة كأس العرب 2021

وخاض المنتخب السعودي أمس الأربعاء أولي مبارياته ضد نظيره المنتخب الأردني، وذلك بالجولة الأولي عن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021 , علي ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان دولة قطر ، وكانت نتيجة المباراة فوز منتخب الأردن علي نظيره السعودي بهدف مقابل لا شيئ.

وفي المجموعة الثالثة بالجولة الأولي أمس الأربعاء 1 ديسمبر 2021 حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الفلسطينى برباعية نظيفة .

ومع نهاية الجولة الأولي أحتل المنتخب السعودي المركز الثالث وخلفه المنتخب الفلسطيني بدون نقاط ، بينما تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الأردن بنفس الرصيد.

جدول مواعيد مباريات البطولة العربية 2021

وعن جدول مواعيد مباريات كأس العرب السبت المقبل 4 ديسمبر فهي كالتالي:-