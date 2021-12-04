نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وقطر كأس العرب الاثنين 06\12\2021 والقنوات الناقلة في الجولة الثالثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير المحبة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة العراق وقطر القادمة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر ديسمبر الحالي 2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين، وسوف يستضيف أحداث مباراة العراق وقطر كأس العرب استاد البيت، تشهد البطولة ارتفاع كبير في المستوى الفني يوم بعد يوم، لذلك تسعى جميع المنتخبات للظهور بمظهر قوي والاستمرار في المنافسات حتى النهاية.

يدخل منتخب قطر المستضيف للبطولة مباراته ضد منتخب العراق لحساب الجولة الثالثة وقد ضمن الفوز، وحجز مقعد له ضمن المنتخبات التي ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكنه يسعى للصعود أول عن المجموعة، يحتل العنابي المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد أن حصل على العلامة الكاملة بالفوز في الجولة الأولى على منتخب البحرين بهدف دون رد، والفوز في المباراة الثانية على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب قطر 2021.

من ناحية أخرى يسعى منتخب العراق “أسود الرافدين” نحو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، وضمان الصعود إلى ربع نهائي البطولة رفقة قطر، ويحتل منتخب أسود الرافدين المركز الثاني برصيد نقطتين، ويكفيه الفوز ليضمن التأهل مباشرةً إلى ربع النهائي، دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى، لكنه سيصطدم بمنتخب قوي جداً وهو منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا المنتخبين، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة، مباراة تتسم بالندية والرغبة في الفوز من كلا المنتخبين.

موعد مباراة العراق وقطر

يحتضن استاد البيت مباراة العراق القادمة كأس العرب ضد قطر، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 06\12\2021، وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب توقيت جرينتش وموريتانيا.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر هي قنوات beIN Sports، لأنها هي المالكة لحقوق نقل مباريات البطولة بالكامل، وسوف يتم نقل مباراة قطر والعراق عبر شاشة قناة beIN Sports HD وقناة الكأس القطرية الرياضية.

بطاقة المباراة