نتيجة مباراة السعودية وفلسطين كأس العرب 2021

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2021 سيكون ملعب ستاد المدينة التعليمية مسرحاً لإقامة أحداث مباراة فلسطين والسعودية ضمن منافسات الجولة الثانية من أحداث منافسات المجموعة الثالثة من منافسات دوري المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 والمقامة في قطر، وذلك مساء يوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري.

ويدخل منتخبا السعودية وفلسطين هذه المباراة رافعين شعار لابديل عن الفوز من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، حيث تلقى كلا المنتخبين الخسارة في بداية مشوارهما في دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2021.

ويدخل المنتخب الفلسطيني مباراته في الجولة الثانية من هذه البطولة ولابديل أمامه سوى الفوز، حيث تلقى الفدائي الخسارة في أول مباراة له ببطولة كأس العرب 2021 برباعية نظيفة كانت أمام المنتخب المغربي في الجولة الافتتاحية من منافسات هذه المجموعة، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

أما المنتخب السعودي والذي يشارك في هذه البطولة بلاعبي الصف الثاني فإنه يأمل في تحقيق كامل الاستفادة من هذه المنافسات العربية، والتي تحمل طابع الندية والجدية، حيث يأمل جماهير المنتخب السعودي الفوز على المنتخب الفلسطيني، والتقدم خطوة نحو التأهل لدور ربع النهائي 2021، إذ أن المنتخب السعودي يأتي في جدول ترتيب هذه المجموعة في المركز الثالث بعد أن تلقى الخسارة على يد نظيره الأردني بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

هذا وقد تقرر أن تقام أحداث مباراة السعودية وفلسطين في بطولة كأس العرب 2021 ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة مساء يوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الحالي، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة الفلسطينية القدس.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية وفلسطين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1 على أن يقوم بالتعليق على أحداث هذه المباراة المعلق التونسي رؤوف بن خليف، فيما ستكون مباراة فلسطين والسعودية منقولة عبر شاشة قناة الكأس HD1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين

بدأت قبل قليل أحداث مباراة السعودية وفلسطين في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، وقد مرت حتى الآن أربعون دقيقة من بداية الشوط الأول من المباراة، والنتيجة لاتزال هي التعادل السلبي، وفي حال أن ورد أي جديد بخصوص نتيجة المباراة سنقوم بتحديث هذا المقال فتابعوا معنا.