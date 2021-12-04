انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهة صعبة لريال مدريد ضد ريال سوسيداد بالجولة 16 بالدوري الإسباني لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى ريال سوسيداد نادي ريال مدريد في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاذ لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب أنويتا معقل نادي سوسيداد، ويملك نادي ريال مدريد 36 نقطة في المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ويملك نادي ريال سوسيداد 29 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في مباراة واحدة، ويملك نادي ريال سوسيداد 29 نقطة في المركز الرابع من الفوز في.8 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في مباراة واحدة، بجدول ترتيب الدوري، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط.

التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد

يبدأ المدير الفني الإيطالي كارلو أنشلوتي لنادي ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

رباعي خط الدفاع: دانيال كارفخال – ديفيد ألابا – فيرلاند مندي – إيدير ميليتاو

خط الوسط المدافع: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

خط الوسط الهجومي: ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين أندري لونين – لويس لوبيز – مارسيلو – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – لوكاس فاسكيز – إيسكو – فيدريركو فالفيردي – أنطونيو بلانكو – لوكا يوفيتش – ماريانو نياز.

التشكيل المتوقع لنادي ريال سوسيداد

يبدأ المدير الفني فيسنتي موينيو لنادي ريال سوسيداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليخاندرو روميو

رباعي خط الدفاع: دييجو ريكو – أندوني جوروازبيل – روبن لي نورمان – ميكيل أويارزابال

خط الوسط المدافع: بورتو – إيغور زوبلديا – أندير جيفارا – مارتن زوبيميندي

خط الوسط الهجومي: عدنان يانوازاى – ويليان خوسي دي سيلفا

خط الهجوم:

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين أويير اولازابال باريديس – جوان جارسيا – ميغيل خوان ليمبريش – ديداك فيلا – فرناندو كاليرو – فران مريديا – أوسكار ميلندو – نيكو ملامد – مانو مورلانيس – وى لى – لورين مورون

تفاصيل المباراة:

طرفي المباراة: ريال مدريد مع ريال سوسيداد

موعد المباراة: السبت 4 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: 10 مساء بتوقيت القاهرة

ملعب المباراة: أنويتا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت بريميوم HD1

معلق المباراة: خالد الحدي