نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 مباراة نارية منتظرة ومن سيفوز والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد مباراة منتخبي مصر والجزائر الشقيقين في بطولة كأس العرب، والتي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة من قبل متابعي البطولة من جميع أنحاء العالم العربي، وخاصة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بالنسبة لمنتخبات المجموعة، والتي انتهت بفوز منتخبي مصر والجزائر على نظيريهما، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين موعد المباراة، وما هي القنوات المفتوحة التي ستنقلها، وهذا على موقعكم ثقفني، فتابعوا معنا.

مباريات الجولة الثانية في كأس العرب

وقد انتهت مباريات المجموعة الرابعة D التي تضم كل من منتخب الجزائر ومصر ولبنان والسودان اليوم السبت 4 ديسبمر 2021، وسنتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بمباريات اليوم، والتي كانت مباريات قوية بالمناسبة على مستوى اللاعبين والمدربين، فتابعوا معنا.

مواجهة الجزائر أمام لبنان

واجه المنتخب محاربو الصحراء الجزائري اليوم المنتخب اللبناني، وقد انتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدف مقابل لاشي، وقد سجل الأهداف كل من:

ياسين براهيمي (ركلة جزاء).

طيب مزياني.

وعلى عكس ما تعكسه نتيجة المباراة، فقد فاز المنتخب الجزائري على المنتخب اللبناني بصعوبة، حيث لعب محاربو الصحراء بتكتيك هجومي أمام المنتخب اللبناني الذي تألق من الناحية الدفاعية، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري ليصبح في المركز الثاني في مجموعته ب6 نقاط، اما اللبناني فيتذيل المجموعة بصفر نقاط.

مصر ضد السودان

وقد واجه اليوم المنتخب المصري المنتخب السوداني في مباراة قوية لصالح المنتخب المصري على كافة الأصعدة، حيث فاز المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل لاشيء، في أداء رائع لصالح المنتخب المصري، وقد سجل الأهداف كل من:

أحمد رفعت.

زيزو “ركلة جزاء”.

محمود الونش.

حسين الفيصل.

محمد شريف.

موعد مباراة مصر والجزائر في كاس العرب 2021

ويترقب ملايين متابعي كرة القدم المواجهة بين المنتخبين، وخاصة بعد الأداء القوي الذي ظهرا بهما في الجولتين الماضيتين، وعلى الرغم من أن المنتخبين صعودهما للأدوار الأقصائية أصبح مضمونا بعد الفوزين لكل منهما، إلا أن المواجهة بين الفراعنة ومحاربي الصحراء من أقوى المواجهات على مستوى الكرة الأفريقية.

وسيتواجه المنتخبين الشقيقين في يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، وهذا على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة بقطر، وهذا في الموعد التالي:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 9:00.

العاشرة مساء بتوقيت الرياض 10:00.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت الجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وهناك قنوات مفتوحة ستنقل مباراة مصر والجزائر على شاشاتها بشكل مجاني، وهذا دون الحاجة إلى الاشتراك في أي من الباقات المدفوعة، وهذه القنوات هي: