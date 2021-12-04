بايرن يبتعد في الصدارة بنقاط دورتموند
أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ثانيهما من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح بايرن ميونخ حامل اللقب الفوز3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند والتقدم بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.
وأدرك المهاجم البولندي التعادل في الدقيقة التاسعة بعد افتتاح دورتموند التسجيل عبر يوليان براندت ثم نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 77 ليحسم الفوز بهدفه 16 في الدوري هذا الموسم.
وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما 2-1 عندما هز كينغسلي كومان الشباك في الدقيقة 44 لكن إرلينغ هالاند أدرك التعادل لصاحب الأرض بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد الاستراحة بثلاث دقائق.
وطُرد ماركو روزه مدرب دورتموند لحصوله على الإنذار الثاني للاعتراض على قرار ركلة الجزاء.
ورفع بايرن، الساعي لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة العاشرة، رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه السادس على التوالي على دورتموند الذي بقي في المركز الثاني وله 30 نقطة.
ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد انتصاره الساحق 7-1 على غرويتر فورت في وقت سابق.
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