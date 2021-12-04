محمد صلاح يصنع هدف قاتل في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - في المباراة التى جمعت فريقي ليفربول وولفرهامبتون بالجولة الخامسة عشر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نجح إلى ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى الصدارة مؤقتا إنتظارا لمباراة واتفورد مع مانشستر سيتي التى تقام في وقت لاحق اليوم على ملعب واتفورد.

فتحقيق نتيجة التعادل أو الهزيمة على مانشستر سيتي تعني ليفربول إلى الصدارة، وفي حالة فوز مان سيتي سيصبح ليفربول ثانيا وتشسيلسي ثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكن عند الفوز أصبح ليفربول بالمركز الأول برصيد 34 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان للنجم المصري محمد صلاح دور كبير في الفوز بالمباراة في الثواني الأخيرة، بعدما تلقى كرة طويلة من الخلف للأمام من المدافع الدولي الهولندي فان دايك تصل لمحمد صلاح الذي قوم بمراوغة مدافع وولفرهامبتون، لتصل للمهاجم البلجيكي أوريجي الذي يتكفل بإيداع الكرة داخل الشباك عند الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع معلنا عن أغلى أهداف ليفربول هذا الموسم، والوصول لصدارة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول خلال مباراة وولفرهامبتون

بدأ المدير الفني يورجن كلوب لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

رباعي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندرو روبرتسون

خط الوسط المدافع: فابينهو – جوردن هندرسون

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني- محمد صلاح – تياجو ألكنتارا

خط الهجوم: دييجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: إبراهيما كوناتى – كويمين كيليهر – فيليبس – أوكسلاد تشامبرلين – تايلر مورتون – تاكيمي ميانمينو – روبرت فيرمينهو