ريال مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني
عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريال سوسيداد 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.
وتقدم الريال بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 47، وأضاف لوكا يوفيتش الهدف الثاني للريال في الدقيقة 57.
ورفع الريال رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، محققا فوزه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.
فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس، متلقيا خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.
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