منتخب مصر يكتسح السودان 5/0 ويتأهل لدور الثمانية في كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - قدم المنتخب المصري لكرة القدم عرضا رائعا بالفوز على منتخب السودان بنتيجة خمسة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021 م.

بدأ المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة بضغط هجومى بغية إحراز هدف مبكر، وهو ما نجح فيه اللاعب أحمد رفعت في تسجيل هدف مبكر بالدقيقة 4 من الشوط الأول.

جاء الهدف بعد الحصول على كرة ثابتة خارج منطقة الـ 18 ليتصدى لها اللاعب وتصطدم بالعاضة وترتد من مدافع السودان، ليستقبلها اللاعب أحمد رفعت مباشرة من خارج منطقة الجزاء معلنا عن إفتتاح التسجيل للمنتخب المصري.

ومن توغل داخل منطقة الجزاء للاعب عمر كمال عبد الواحد ينجح في الحصول على ركلة جزاء إثر عملية شد واضحة ليد اللاعب المصري، لا يتردد الحكم في إحتسابها ركلة جزاء، يتصدى لها اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك المصري معلنا عن هدف التقدم الثاني للمنتخب المصري بالدقيقة الحادية عشر بالشوط الأول.

ونجح اللاعب حسين فيصل المتألق في أول مباراة رسمية يخوضها مع المنتخب المصري من المرور من لاعبين للمنتخب السوداني ويضعها للاعب محمود الونش يسكنها الشباك الخالية بسهولة، لتعلن عن الهدف الثالث للمنتخب المصري، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بثلاثة أهداف نظيفة.

وخلال الشوط الثاني لعب المنتخب السوداني بـ9 لاعبين إثر طرد لاعبين، ونجح اللاعب حسين فيصل في تسجيل الهدف الرابع للمنتخب المصري، وعقب نزول محمد شريف لاعب النادي الأهلي ينجح في إحراز الهدف الخامس للمنتخب المصري، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري لدور الثمانية، وخروج المنتخب اللبناني والسوداني رسميًا.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثانية في كأس العرب