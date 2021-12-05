نتائج مباريات كرة القدم عربيا وأوروبيا يوم السبت 4 ديسمبر 2021 م

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محمد سياف - ابو ظبي - قدمت يوم السبت 4 ديسمبر وجبة دسمة في كرة القدم على المستوى العربي من خلال بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة القطرية، ومواجهات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خاصة الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والإسباني والفرنسي، والدوري البرتغالي، بالإضافة إلى الدوري التركي الذي يضم مجموعة من اللاعبين المصريين والعرب، ومن خلال المقالة سنوضح أهم نتائج المباريات في مختلف المسابقات. نتائج مباريات كأس العرب يوم السبت 04 – 12 -2021 م السعودية – فلسطين ( 1 / 1 )

مصر – السودان ( 0/5 )

الجزائر – لبنان ( 2-0 )

المغرب – الأردن ( 4-0 ) نتائج مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم ( الجولة 15 ) وست هام يونايتد – تشيلسي ( 3-2 )

ساوثامبتون – برايتون ( 1-1 )

وولفرهامبتون – ليفربول ( 0-1 )

نيوكاسل – بيرنلي ( 1-0 )

واتفورد – مانشستر سيتي ( 1-3 ) نتائج مباريات الدوري التركي لكرة القدم ألانيا سبور – سيفاسبور (0-1 )

طرابزون سبور – أضة دمير سبور ( 2-0 )

جالاتا سراى – ألتاى أزمير ( 2-2 ) نتائج مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم أشبيلية – فياريال ( 1-0 )

برشلونة – ريال بيتيس ( 0-1 )

اتلتيكو مدريد – مايوركا ( 1-2 )

ريال سوسيداد – ريال مدريد ( 0-2 ) نتائج مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم ميلان – ساليرنيتانا ( 2-0 )

إى سي روما – إنترناسيونالي ( 0-3 )

نابولي – أتالانتا ( 2-3 ) نتائج مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم مارسيليا – بريست ( 1-2 )

ليل – تروا ( 2-1 )

لانس – باريس سان جيرمان (1-0 ) نتائج مباريات الدوري الإلماني لكرة القدم ارمينيا بيلفيلت مع كولن ( 1-1 )

أوجسبورج مع بوخوم ( 2-3 )

ماينز مع فولفسبورج ( 3-0 )

هوفنهايم مع إينراخت فرانكفورت ( 3-2 )

بايرن ليفركوزن مع جروتر فورت ( 7-1 )

بروسا دورتموند – بايرن ميونخ ( 2-3 ) نتائج مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم بوافيستا مع ماريتيمو ( 1-1 )

باكوس فيريرا مع فيتوريا جيماريس ( 1-0 )

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