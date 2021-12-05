أبرز مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج

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محمد سياف - ابو ظبي - تختتم منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بأربع مباريات قوية، يستضيف ليدز يونايتد نادي برينتفورد في مباراة بين أندية الوسط جدول الدوري الإنجليزي، وتوتنهام هوتسبير يستضيف نوريتش سيتي في لقاء فرصة لتوتنهام للإقتراب من المربع الذهبي ونوريتش سيتي للهروب من منطقة الهبوط.
وعلى ملعب الاولد ترافورد مانشستر يونايتد في مقابل كبيرة مع كريستال بالاس لتحسين الصورة والإقتراب من فرق الصدارة، وتختتم المنافسات بمباراة أستون فيلا مع ليستر سيتي في لقاء محاولة الدخول للمنطقة الدافئة بين الفريقين الكبيرين.
وفي نفس السياق لعبت السبت بعض المباريات وأظهرت تصدر مانشستر سيتي للبطولة برصيد 35 نقطة، والمركز الثاني ليفربول برصيد 34 نقطة، وتأخر تشيلسي للمركز الثالث بعد الهزيمة من وست هام يونايتد الذي تقدم للمركز الرابع بـ 26 نقطة بهذا الفوز.
أبرز مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم
|إسم النادي
|المسابقة
|الجولة
|موعد المباراة
|التوقيت
|القنوات الناقلة
|معلق المباراة
|ليدز يونيتد مع برينتفورد
|الدوري الانجليزي
|15
|الأحد 5 ديسمبر
|4 عصرا بتوقيت مصر
|بين سبورت بريميوم 3
|محمد بركات
|توتنهام هوتسبير مع نوريتش سيتي
|الدوري الانجليزي
|15
|الأحد 5 ديسمبر
|4 عصرا بتوقيت مصر
|بين سبورت بريميوم 2
|خالد الحدي
|مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس
|الدوري الانجليزي
|15
|الأحد 5 ديسمبر
|4 عصرا بتوقيت مصر
|بين سبورت بريميوم 1
|رؤوف خليف
|أستون فيلا مع ليستر سيتي
|الدوري الانجليزي
|15
|الأحد 5 ديسمبر
|6:30 بتوقيت مصر
|بين سبورت بريميوم 1
|مضر اليوسف
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