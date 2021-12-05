كأس العرب فيفا 2021 : ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية من الدور الاول

في ما يلي ترتيب مجموعات منافسات كأس العرب فيفا 2021 اثر نهاية جميع مباريات الجولة الثانية من الدور الأول. المجموعة الأولى: 1- قطر برصيد 6 نقاط (تأهلت) 2- العراق برصيد نقطتين 3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة 4- البحرين برصيد نقطة واحدة المجموعة الثانية: 1- الإمارات برصيد 6 نقاط 2- تونس برصيد 3 نقاط 3- سوريا برصيد 3 نقاط 4- موريتانيا بدون نقاط المجموعة الثالثة: 1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل) 2- الأردن برصيد 3 نقاط 3- السعودية برصيد نقطة واحدة 4- فلسطين برصيد نقطة واحدة المجموعة الرابعة: 1- مصر برصيد 6 نقاط (تأهلت) 2- الجزائر برصيد 6 نقاط (تأهلت) 3- لبنان بدون رصيد 4- السودان بدون رصيد

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