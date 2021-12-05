كأس العرب: آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة الامارات

باشرت العناصر الوطنية أمس السبت، تحضيراتها للمباراة المقبلة ضد منتخب الإمارات يوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس العرب فيفا قطر 2021.



وأجرت العناصر الوطنية حصة تدريبية، قسّم خلالها المدرب الوطني منذر الكبير اللاعبين إلى مجموعتين، حيث ضمّت الأولى العناصر التي خاضت المقابلة ضد سوريا.



أمّا المجموعة الثانية، فقد ضمت بقية العناصر التي لم يعتمد عليها الإطار الفني في اللقاء، وتدربت بشكل عادي، كما أجرت تطبيقات مختلفة بهدف إعدادها للمباراة المقبلة.



في الأثناء، ورغم تحسن وضعهما الصحي، واصل علي معلول وياسين الشيخاوي التدريب على انفراد وتطبيق البرنامج الذي وضعه الإطار الطبي لتجهزيهما بقية المواعيد.