موعد مباراة السعودية والمغرب القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

ينتظر الملايين من عُشّاقِ كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2021م، التي تحل بعد توقف دام نحو 9 سنوات، إذ كانت النسخة الأخيرة في المملكة العربية السعودية عام 2012 وتُوج بها المنتخب المغربي للمرة الأولى، وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني، أمس السبت 4 ديسمبر، بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك على ملعب الجنوب القطري، فيما بدأت هذه البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر وتستمر حتى يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، ويشارك فيها 23 منتخبًا عربيًّا إجمالا، و16 منتخبًا في النهائيات.

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2021

وننشر موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2021م الجولة الثالثة، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في مشاهدة المباراة، وذلك على النحو التالي:

يواجه المنتخب السعودي نظيره المغربي، بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتبدأ في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب الثمامة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسوف تكون المباراة مُذاعة بشكل مجانى عبر قناة بى ان سبورت 1HD.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخبين السعودي والمغربي بكأس العرب 2021

ويمكن للمتابعين مشاهدة المباراة التي تجمع المنتخبين السعودي والمغربي في كأس العرب 2021م، عبر القنوات التالية:

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المباراة عبر قناتي “BeiN Sports HD1″ و”BeiN Sports HD2”.

ويمكن مشاهدة قناة beIN SPORTS HD 1 على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي 11013.

وسيكون الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

ومعامل التصحيح 2/3.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2021

ويحل المنتخب السعودي في المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2021م، وذلك في المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات أخرى، حيث يأتي الترتيب على النحو التالي: