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عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة كأس العرب 2021 وترتيب مجموعة مصر في البطولة العربية حيث يلتقي منتخب مصر والجزائر في ثالث مواجهات بطولة كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر بداية من 30 نوفمبر الماضي وحتي 30 ديسمبر الجاري، الفريق الجزائري، حيث من المقرر إقامة مباراة مصر والجزائر المرتقبة علي ستاد الجنوب بمدينة الوكرة دولة قطر ، وذلك في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021, وسوف تحسم المباراة صدارة المجموعة الرابعة.

موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة كأس العرب 2021

ويحل موعد مباراة مصر والجزائر يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة ، والثامنة مساءآ بتوقيت الجزائر وتونس ، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، والعاشرة مساءآ بتوقيت دولة قطر ، والساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب 2021

أما عن ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021 بعد الفوز علي نظيره السوداني كالتالي :

الأول: منتخب الجزائر ب6 نقاط.

الثاني: منتخب مصر بـ6 نقاط.

الثالث: منتخب لبنان بدون نقاط.

الرابع: منتخب السودان بدون نقاط .

حقق منتخب مصر الفوز علي نظيره السوداني في ثاني مواجهاته ضمن منافسات كأس العرب 2021 , ب 5 أهداف مقابل لاشيئ .

مجموعات بطولة كأس العرب 2021

وتم تأهيل منتخب مصر ومنتخب الجزائر إلى دور ربع النهائي من كأس العرب 2021 عن المجموعة الرابعة .

تضم بطولة كأس العرب 2021 , 4 مجموعات

المجموعة الأولى : قطر، العراق، عمان، البحرين.

أما المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

فيما تضم المجموعة الثالثة : المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة : مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2021

وتقابل منتخب مصر مع نظيره اللبناني فى أولي مواجهاته فى بطولة كأس العرب2021 ، يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر الجاري وذلك علي ستاد الثمامة بدولة قطر المستضيفة لكأس، وفاز منتخب مصر علي نظيره اللبناني بهدف نظيف.

وواجه منتخب مصر منتخب السودان في ثاني مواجهاته في بطولة كأس العرب 2021 , أمس السبت الموافق 4 ديسمبر الجاري ، وذلك علي ستاد راس أبو عبود بدولة قطر ، وحقق منتخب الفراعنة فوزا ساحقا علي نظيره السوداني ب5 أهداف مقابل لا شيئ .

ويختتم منتخب مبارياته بمواجهة نظيره الجزائري وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 ديسمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة ، على ملعب إستاد الجنوب.