نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والمغرب والقنوات الناقلة في كأس العرب قطر 2021 الثلاثاء 07\12\2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المحبة لكرة القدم موعد مباراة السعودية والمغرب القادمة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 07\12\2021، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات السعودية والمغرب والأردن وفلسطين، حيث يستضيف استاد الثمامة مباراة السعودية والمغرب القادمة في كأس العرب، مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب المغربي، الذي ضمن التأهل أول عن المجموعة الثالثة، وترك صراع الحصول على البطاقة الثالثة للمنتخبات الثلاث، يحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد أمام منتخب فلسطين، بعدما خسر الجولة الأولى على يد منتخب الأردن، وكما هو معروف فإن الأخضر السعودي جاء إلى قطر بالمنتخب الرديف، لذلك شاهدنا هذا الأداء الضعيف والمتواضع من الخضر، لذلك يسعى منتخب السعودية نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وتغيير الصورة السلبية عن المنتخب السعودي، وحجز البطاقة الثانية والتأهل إلى دور الثمانية.

في المقابل يدخل منتخب المغرب وقد ضمن التأهل أول عن المجموعة الثالثة، يحتل أسود الأطلسي المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد أن استطاع تحقيق الانتصار في الجولتين الماضيتين، لذلك سوف تكون مباراة للمتعة بالنسبة لأسود الأطلسي، وسوف يقوم المدير الفني بإراحة بعض اللاعبين وتجربة آخرين في هذه المباراة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، مباراة تتسم بالندية والإثارة والقوة والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وسوف تقام في نفس التوقيت مباراة الأردن وفلسطين، لحساب الجولة الثالثة لتحديد من يصل مع منتخب المغرب لدور الثمانية بكأس العرب قطر 2021.

موعد مباراة السعودية والمغرب

يحتضن استاد الثمامة مباراة المغرب والسعودية القادمة في كأس العرب 2021، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 07\12\2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسوف تنطلق صافرة المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت واليمن والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة قبل المواجهة الحاسمة

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة السعودية والمغرب هي قنوات beIN Sports حيث أنها هي المالكة لحقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021، وقد قررت beIN نقل جميع المباريات بالمجان، وسوف يتم نقل مباراة المغرب ضد السعودية على قناة beIN Sports HD1.

بطاقة المباراة