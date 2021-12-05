صدام قوي في قمة خليجية.. موعد مباراة عمان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة عمان والبحرين ، تترقب الجماهير العربية، غدًا الإثنين 6 ديسمبر 2021 ، صدام قوي في قمة خليجية وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات، في بطولة كأس العرب 2021، حيث يستضيف ستاد أحمد بن علي المونديالي في مدينة الريان القطرية، مواجهة حاسمة، ضمن لقاءات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا العراق وقطر ، وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، كما تعتمد على نتيجة المباراة الأخرى التي تحمل العنابي أصحاب الأرض وأسود الرافدين الأكثر تتويجًا باللقب.

في السطور المقبلة، سنستعرض التفاصيل الكاملة وكواليس موعد مباراة عمان والبحرين والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في مونديال العرب وتاريخ مشاركاتهما، علاوة على تاريخ لقاءات عمان والبحرين في مختلف المنافسات الدولية.

مباراة عمان والبحرين

مرة أخرى يجدد منتخبا البحرين وعمان الموعد، مع مواجهة جديدة وصعبة على كلاهما، منذ آخر لقاء جمعهما، في خليجي 24 والتي توج بها الأحمر البحريني.

ويسعى كلا المنتخبين الخليجيين للفوز في مواجهة الإثنين الحاسمة، من أجل الحفاظ على حظوظهما في التأهل، بانتظار هزيمة العراق أو تعادله على الأقل، في مواجهة مستضيف البطولة.

ويمكن استعراض شكل و ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2021 بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية فيما يلي:

يُشار إلى أن الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات، تشهد يوم الإثنين المقبل، إقامات مواجهات نارية مثل مباراة قطر والعراق عن المجموعة الأولى، و مباراة الإمارات وتونس في المجموعة الثانية.

البداية مع منتخب عمان لكرة القدم ، والذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة وصافي (-1) هدف.

حيث تمكن منتخب الخناجر العمانية من التعادل أمام العراق في الجولة الأولى إيجابيًا (1-1)، بينما تلقى خسارة مثيرة أمام قطر في الجولة الثانية “بالنيران الصديقة” بنتيجة (1-2).

وحول تاريخ مشاركات عمان في كأس العرب ، فالفريق الملقب أيضًا بـ الأحمر يسجل في النسخة العاشرة من البطولة حضوره الثاني، منذ المشاركة الأولى في عام 1966.

وخلال مشاركته في النسخة الثالثة من مونديال العرب والتي نظمها العراق وفاز بلقبها، ودع الفريق العماني البطولة من دور المجموعات، بعد خسارة فادحة – وفق مصادر إعلامية – من ليبيا بنتيجة (0-21).

وتعتبر مشاركة العمانيين في هذه النسخة مثيرة للجدل، إذ أنها جاءت من مجموعة من الطلبة المقيمين في الخارج، والذين لعبوا باسم عُمان، غير أنها غير معترف بها في سجلات الاتحاد الدولي “فيفا” أو الاتحاد العماني لكرة القدم.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب البحرين لكرة القدم ، مواجهة الإثنين، ساعيًا لمصالحة جماهيره، بعد أداء باهت في الجولتين الماضيتين.

ويتذيل الأحمر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد خالٍ من النقاط وحتى من الأهداف.

إذ خسر محاربو دلمون من المنتخب القطري في الجولة الأولى بهدف، فيما تعادل سلبيًا في الجولة الثانية مع المنتخب العراقي.

أما عن تاريخ مشاركات البحرين في كأس العرب ، فهو يتمتع بسجل جيد، حيث شارك 5 مرات من قبل في البطولة العربية.

نجح غواصين اللؤلؤ مرتين في الفوز بوصافة البطولة، في نسختي 1985 بعد الخسارة من أسود الرافدين بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها في مونديال العرب 2002 بعد الهزيمة أمام الأخضر السعودي في الأشواط الإضافية.

وودع الفريق البحريني المنافسة من دور المجموعات، في المشاركات الثلاث الأخرى، أعوام 1966 و1988 و2012.

تاريخ مواجهات عمان والبحرين

أما عن المواجهات الرسمية بين البحرين وعمان ، فقد تقابلا المنتخبان الخليجيان 38 مرة من قبل، في بطولات كأس الخليج العربي (خليجي) و تصفيات كأس العالم وكذلك منافسات دورة ألعاب غرب آسيا و بطولة اتحاد غرب آسيا ، فضلًا عن مواجهات ودية أخرى.

يمتلك المنتخب البحريني أفضلية تاريخية نسبية في أكبر عدد لمرات الفوز برصيد 12 انتصارًا، أما المنتخب العماني فحقق الفوز في 10 مواجهات.

وحول الأهداف المسجلة، فقد أحرز الأحمر البحريني 45 هدفًا في الشباك العمانية، واستقبل مرماه 33 هدفًا.

أما عن أكبر فوز في تاريخ لقاءات عمان والبحرين ، فكان من نصيب المنتخب البحريني، وذلك في المواجهة الأولى التي جمعت الشقيقين بنتيجة (4-0)، وذلك في بطولة خليجي 3 التي احتضنتها الكويت وتوجت بلقبها.

موعد مباراة عمان والبحرين والقنوات الناقلة

تقرر إقامة المواجهة الحاسمة، مساء الإثنين، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت عُمان، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية والبحرين، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة البحرين وعمان ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية، وتطبيق beIN Sports Connect ، ولكن ليس من المعلوم القناة الناقلة للحدث.

وحول معلق مباراة عمان والبحرين ، فلم تكشف القنوات الناقلة بشكل رسمي عن المعلقين الرياضيين للمواجهة.

الخاتمة

استعرضنا في السطور السابقة، موعد مباراة عمان والبحرين والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين في كأس العرب 2021 وتاريخ مشاركاتهما في البطولة، بجانب تاريخ مواجهات عمان والبحرين في شتى المسابقات والبطولات.