توتنهام يكتسح نوريتش بثلاثية نظيفة
سجل توتنهام هوتسبير هدفا مبكرا عن طريق لوكاس مورا وأضاف هدفين بعدالاستراحة عبر ديفنسون سانشيز وسون هيونغ-مين ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-0 صفر على نوريتش سيتي يوم الأحد.
وبهذه النتيجة تقدم توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الصدارة لكن تتبقى له مباراة إضافية بعد أن واصل المدرب الجديد أنطونيو كونتي ترك بصمة.
ومنح مورا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد هجمة منظمة.
ووضع سانشيز الكرة في الشباك من مسافة قريبة عقب ركلة ركنية نفذها سون ليضاعف النتيجة بعد 67 دقيقة ويقتل عمليا آمال نوريتش المتعثر.
وبعد عشر دقائق لاحقة تفوق سون على دفاع الفريق الزائر ليضع نفسه في موقف جيد ويسدد في شباك الحارس تيم كرول محرزا الهدف الثالث.
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