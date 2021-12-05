نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر ومصر والقنوات الناقلة في كأس العرب قطر 2021 مباراة تحديد المركز الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة الجزائر ومصر القادمة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 07\12\2021، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، حيث يحتضن استاد الجنوب مباراة الجزائر القادمة في كأس العرب ضد مصر، مباراة تحصيل حاصل للمنتخبين، فقد ضمن المنتخبين الصعود لدور الثمانية، لكن تأتي أهمية المباراة لتحديد صاحب المركز الأول، ولتفادي مقابلة المغرب في دور الثمانية، ولخصوصية مواجهات المنتخبين حيث أن مباراة مصر والجزائر تعد ديربي عربي خاص، يدخل منتخب محاربو الصحراء ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وتصدر المجموعة الرابعة وتفادي مقابلة المغرب في دور الثمانية، يحتل الجزائر المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على السودان ولبنان، وهو نفس رصيد منتخب الفراعنة بنفس النقاط وبنفس عدد الأهداف.

في المقابل يسعى منتخب مصر نحو الفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط، والحصول على المركز الأول لتفادي ملاقاة المغرب في الدور القادم، يحتل منتخب الفراعنة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فقد استطاع أن يحقق الفوز على لبنان والسودان في الجولتين السابقتين، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية ومثيرة بين الكبيرين مصر والجزائر، مباراة تتسم بالندية والإثارة والقوة والمتعة والرغبة في الحصول على الثلاث نقاط، كعادة مباريات الفريقين لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها، المستطيل الأخضر فقط هو من يحدد النتيجة، لذلك دعنا ننتظر لنرى ما سوف تسفر عنه المباراة.

موعد مباراة الجزائر ومصر

يحتضن استاد الجنوب مباراة مصر والجزائر القادمة في كأس العرب، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 07\12\2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومصر في كأس العرب 2021، سؤال تردد كثيراً في مواقع التواصل ومحركات البحث المختلفة، وكما هو معروف فإن قنوات بي إن سبورت هي المالكة لحقوق نقل بطولة كأس العرب قطر 2021، وسيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD.

بطاقة المباراة