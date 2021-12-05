نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وموريتانيا كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ستكون أرضية ملعب ستاد الجنوب بقطر مسرحاً لإقامة مباراة سوريا وموريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2021 مساء يوم الاثنين، حيث تترقب جماهير المنتخب السوري هذه المباراة بفارغ الصبر، خاصة وأنها مباراة الفرصة الأخيرة لمنتخب نسور قاسيون من أجل التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

وتُعد مباراة سوريا وموريتانيا على الورق سهلة نسبياً لصالح المنتخب السوري، خاصة بعد الأداء المتدني الذي ظهر به المنتخب الموريتاني في بطولة كأس العرب 2021، حيث أن المنتخب الموريتاني فقد آخر آماله في التأهل لدورربع النهائي من كأس العرب 2021 بعد الخسارة في المباراة الماضية على يد المنتخب الإماراتي.

وكان المنتخب السوري قد تلقى الخسارة على يد المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف في الجولة الافتتاحية من منافسات هذه المجموعة، قبل أن يتمكن من الفوز على منتخب تونس بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ليحافظ نسور قاسيون على آمالهم في الاستمرار في بطولة كأس العرب 2021.

فرص المنتخب السوري في التأهل لدور ربع النهائي

ويدخل المنتخب السوري مباراته الثالثة والأخيرة في دوري المجموعات من كأس العرب 2021 محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، حصدهم نسور قاسيون من فوز وحيد جاء على حساب تونس، ولدى المنتخب السوري فرصة للتأهل في حال أن فاز على منتخب موريتانيا، دون النظر إلى نتيجة مباراة تونس والإمارات.

موعد مباراة سوريا وموريتانيا

ووفقاً للجدول الزمني الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن مواعيد إقامة منافسات دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، فقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة سوريا ضد موريتانيا مساء يوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت دمشق، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا

هذا وسيتمكن محبي وعشاق المنتخب السوري من متابعة أحداث مباراة سوريا وموريتانيا على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1، بالإضافة إلى المتابعة بشكل مباشر لأحداث مباراة سوريا القادمة في كأس العرب 2021 من خلال شاشة قناة الكأس HD1.