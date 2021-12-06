نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مبكر.. موعد مباراه مصر والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر والجزائر ، في واحدة من أقوى مواجهات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تأتي للمرة الأولى برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفيما يعد نهائي مبكر للبطولة، يستضيف مساء الثلاثاء المقبل 7 ديسمبر 2021 ، ملعب ستاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، وضمن لقاءات الجولة الثالثة والحاسمة في المجموعة الرابعة، مباراة الجزائر ومصر ، والتي تمثل قمة أفريقية مميزة يترقبها عشاق ومحبو المنتخبين.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كواليس وأسرار و موعد مباراه مصر والجزائر والقنوات الناقلة ، ورحلة المنتخبين في مونديال العرب وتاريخ مشاركاتهما بهما، بالإضافة إلى أرشيف تاريخ مواجهات مصر والجزائر .

مباراه مصر والجزائر

ضمن الصراع المحتدم في المجموعة الرابعة، والذي حُسم فيه التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب ، لصالح منتخبي الجزائر ومصر ، يبحث خلاله الثنائي عن تحقيق نتيجة إيجابية تقود إلى صدارة المجموعة.

وقدم المنتخبان في الجولتان الماضيتان، أداءً مميزًا ونتائج رائعة، متساوية في عدد النقاط وفي الأهداف المسجلة أيضًا.

فيما يلي نستعرض ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية مباريات الجولة الثانية:

تجدر الإشارة، إلى أنه وضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، تقام الثلاثاء، مواجهة هامة، حيث مباراة السعودية والمغرب الحاسمة في المجموعة الثالثة.

كما تقام الإثنين، مواجهات قوية أيضًا، على غرار مباراة الإمارات وتونس في المجموعة الثانية، و مباراة عمان والبحرين و مباراة قطر والعراق عن المجموعة الأولى.

نبدأ تغطيتنا مع منتخب مصر لكرة القدم ، والذي قدم أداءً باهتًا في المباراة الأولى أمام لبنان، نجح في تصحيح بفوز كاسح أمام السودان في الجولة الثانية.

ويسعى الفراعنة لاقتناص صدارة المجموعة الرابعة، من أجل تجنب المواجهة المحتملة مع المغرب “متصدر المجموعة الثالثة” في ربع نهائي كأس العرب .

ويحتل المنتخب المصري حاليًا وصافة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط وصافي (6) أهداف.

نجح منتخب الساجدين في تسجيل فوزين متتالين، على حساب لبنان في الجولة الأولى بهدف، ثم على شقيقه السوداني بنتيجة (5-0).

أما عن تاريخ مشاركات مصر في كأس العرب ، فإن المنتخب المصري يسجل في النسخة الجديدة من البطولة العربية، حضوره الثالث.

حيث شاركت مصر في نسخة 1988 التي احتضنتها الأردن، ونجح في الفوز على منتخبها بثنائية نظيفة، واحتلال المركز الثالث.

كما شارك في النسخة السادسة من البطولة عام 1992، وحصد اللقب على حساب المنتخب السعودي، بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة (3-2).

في المقابل، يدخل منتخب الجزائر لكرة القدم ، منتشيًا بسجل حافل خالٍ من الهزائم خلال 35 مباراة متتالية في مختلف المحافل الرسمية والودية.

وخلال مباريات دور المجموعات، تمكن محاربو الصحراء من اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط وصافي (6) أهداف.

حيث نجح الخضر في الفوز على السودان في الجولة الأولى بنتيجة (4-0)، كما تمكن من إلحاق الهزيمة بالمنتخب اللبناني العنيد في الجولة الثانية بثنائية نظيفة.

وحول تاريخ مشاركات الجزائر في كأس العرب ، فقد شارك المنتخب الجزائري مرتين من قبل في البطولة العربية.

وخلال مشاركتي 1988 و1988 ودع بطل أفريقيا البطولة من الدور الأول.

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

على صعيد المواجهات بين الجزائر ومصر ، فقد التقى المنتخبان من قبل 28 مرة، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.

وجمعت الفراعنة ومحاربو الصحراء 7 مباريات في تصفيات كأس العالم، و5 مباريات في كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى 4 مواجهات في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، ومواجهتين في دورة الألعاب الأولمبية، بجانب مباراة في دورة الألعاب الأفريقية، وأخرى في دورة ألعاب البحر المتوسط، علاوة على 8 مواجهات ودية.

يعد المنتخب الجزائري الأكثر فوزًا في المواجهات المصرية الجزائرية، بـ11 انتصارًا، بينهم مباراة بركلات الترجيح، مقابل 8 مرات فاز فيهم الفراعنة، وحسم التعادل 9 مواجهات أخرى بين الجانبين.

وحول الأهداف المسجلة في المواجهات، فيأتي التفوق المصري النسبي بفارق هدفين، حيث سجل منتخب الساجدين 35 هدفًا، بينما أحرز الجزائريون 33 هدفًا.

أما عن أكبر فوز شهدته تاريخ لقاءات الجزائر ومصر ، فكان الفوز بنتيجة (5-2) خلال جولة الذهاب من المجموعة الثالثة، في تصفيات كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

جدير بالذكر، أن أول مواجهة جمعت الجزائر ومصر كانت في ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1970 ، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

أما المواجهة الأخيرة التي جمعت المنتخبين، فكانت في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010 والتي توجت مصر بلقبها، وفاز منتخب الساجدين بنتيجة (4-0).

موعد مباراه مصر والجزائر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة القمة الأفريقية المرتقبة، مساء الثلاثاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت الجزائر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الجزائر ومصر فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة بجانب قنوات الكأس، وذلك من خلال قناة beIN Sports HD 1 و Alkass One HD المفتوحتان وتطبيق beIN Sports Connect.

وحول معلق مباراة مصر والجزائر ، يتولى المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي التعليق عبر بي إن سبورت ، فيما يقوم المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي بالتعليق عبر قناة الكأس.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين في كأس العرب وتاريخ مشاركاتهما في النسخ الماضية، إلى جانب تاريخ مواجهات مصر والجزائر في كافة المنافسات.