نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فُرصة التأهُل” موعد مباراة عمان والبحرين اليوم 6-12-2021 في كأس العرب و القنوات الناقلة لمباراة عمان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة عمان والبحرين اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021 قطر. نتعرف علي تفاصيلها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. إضافة إلى ذلك نستعرض معكم أيضًا القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين والتي تقام مساء اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. وذلك على ملعب ستاد أحمد بن على في قطر. حيث خاض المنتخب العماني مباراته الماضية أمام المنتخب القطري وخسر ثلاث نقاط ليتفوق منتخب قطر على نظيره منتخب عمان في الجولة الثانية من البطولة العربية بهدف نظيف دون رد. وفي غضون ذلك نستعرض معكم في السطور التالية موعد مباراة عمان والبحرين اليوم والقنوات الناقلة.

مباراة عمان والبحرين اليوم

تأتي مباراة عمان والبحرين اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021. بعد انتهاء جولتين. تجرع فيهم المنتخب العماني الهزيمة من منتخب قطر و فيما تعادل أمام منتخب العراق خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 30 نوفمبر وذلك على ملعب ستاد الجنوب. وعلى الجهة المقابلة يأتي المنتخب البحريني في المركز الرابع من جدول ترتيب كأس العرب وذلك برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل سلبيًا أمام منتخب العراق خلال المباراة الماضية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة عمان والبحرين اليوم في كأس العرب 2021

سيكون موعد مباراة عمان والبحرين اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. وذلك على ملعب ستاد أحمد بن على القطري. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. فيما قد يهمك التعرف على موعد لعبة العراق وقطر اليوم في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة عمان والبحرين اليوم السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً عمان في تمام الساعة 11:00 مساءً البحرين في تمام الساعة 10:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين اليوم

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين اليوم في بطولة كأس العرب. من المقرر أن يتم بثها رسميًا من خلال شاشة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية. والتي تنقل أحداث مباريات كأس العرب 2021 مجانًا خلال هذا الموسم الحالي. وفي السياق ذاته نتناول معكم في السطور التالية تفاصيل تردد قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة عمان والبحرين اليوم.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة عمان والبحرين

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة عمان والبحرين اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة عمان ضد البحرين