نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُـنَا” موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم 6-12-2021 في كأس العرب و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة. نستعرضه معكم في هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يستضيف ملعب ستاد الجنوب في قطر مباراة سوريا ضد موريتانيا مساء اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للموسم الحالي 2021 – 2022. والذي تستضيف فعالياته هذا العام دولة قطر. وفي عضون ذلك يسعى المنتخب السوري لاستعادة مكانتة وتحسين نتائجة المخيبه لآمال جماهيره وانتزاع ملاحقة الهزيمة له خلال الجولة الأولى والثانية. وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم والقنوات الناقلة.

مباراة سوريا وموريتانيا اليوم

تأتي مباراة سوريا وموريتانيا اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. حاملة للكثير من المفاجآت التي يتنظرها جماهير نسور قاسيون. حيث حقق المنتخب السوري فوزًا قويًا على نظيره منتخب تونس في الجولة الثانية من البطولة العربية. التي انتهت بنتيجة 2-1. خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد البيت في قطر. فيما تلقي منتخب سوريا الهزيمة من المنتخب الاماراتي خلال منافسات الجولة الأولى في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد 974. والتي انتهت بنتيجة 2-1.

أما بالنسبة للمنتخب الموريتاني فقد تجرع الهزيمة من المنتخب الاماراتي خلال منافسات الجولة الثانية. وذلك في الوقت بدل الضائع. حيث انتهت نتيجة المباراة بـ 1-0 للإمارات. كما خسر منتخب موريتانيا أيضًا أمام المنتخب التونسي بنتيجة 5-1. خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد ملعب أحمد بن علي المونديالي في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021.

موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم في كأس العرب 2021

تقام مباراة سوريا وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. وذلك على ملعب ستاد الجنوب في دولة قطر. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. وقد يهمك أيضًا الإطلاع على موعد مباراة البحرين وعمان اليوم في الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 5:00 مساءً موريتانيا في تمام الساعة 3:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا اليوم

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. يرغب في معرفتها الكثير من جماهير منتخب نسور قاسيون. من أجل مؤازرة منتخبهم في البطولة العربية. وفي غضون ذلك سيتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. عبر الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة سوريا وموريتانيا اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة سوريا ضد موريتانيا