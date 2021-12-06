نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعـَرف” موعد مباراة تونس والامارات اليوم 6-12-2021 في الجولة الثالثة بـ كأس العرب و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة تونس والامارات اليوم والقنوات الناقلة للمباراة. نستعرض معكم تفاصيل المباراة الهامة التي تجمع بين منتخب تونس ضد منتخب الامارات مساء اليوم الاثنين الموافق 5-12-2021. في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021. والتي تقام على ملعب الثمامة في قطر. وفي السياق ذاته يدخل المنتخب الاماراتي مباراته اليوم ضد المنتخب التونسي واضعًا هدفه تجاه استكمال مواصلة تحقيق نتائج إيجابية في هذا اللقاء من أجل حصد لقب بطل كأس العرب لهذا الموسم.

مباراة تونس والامارات اليوم

تشهد مباراة تونس والامارات اليوم العديد من الأحداث الكروية الهامة. خاصة في ظل سيطرة كلاهما على تحقيق نتائج قوية في المباريات التي خاضها كلا الفريقين. حيث نجح المنتخب الإماراتي الأبيض في تحقيق فوزه على منتخب موريتانيا في الوقت الضائع بنتيجة 1-0. وذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد 974 في مدنية الدوحة القطرية. وفاز أيضًا على منتخب سوريا بنتيجة 2-1. خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد ملعب 974.

موعد مباراة تونس والامارات اليوم في كأس العرب 2021

يأتي موعد مباراة تونس والامارات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. وذلك على ملعب ستاد الثمامة في دولة قطر. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. فيما يمكنك الاطلاع أيضًا على موعد مباراة سوريا وموريتانيا اليوم في الجولة الثالثة والقنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة تونس والامارات اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً تونس في تمام الساعة 6:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة تونس والامارات اليوم

القنوات الناقلة لمباراة تونس والامارات اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. نستعرضها معكم في السطور التالية. حيث من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. والتي تذيع أحداث اللقاء مجانًا دون تشفير من خلال الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة تونس والامارات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة تونس والامارات اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة تونس ضد الامارات