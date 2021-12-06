“الفرصة الأخيرة” موعد مباراة العراق وقطر في الجولة الثالثة من كأس العرب والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة العراق وقطر اليوم الإثنين 2021/12/06، في إطار مباريات كأس العرب بقطر فيفا 2021 والقنوات الناقلة، من أهم موضوعات البحث من قبل جماهير المنتخبين، اللقاء المنتظر أن يستضيفه ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، يبحث فيه أسود الرافدين عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل تأمين صعودهم إلي دور الثمانية من البطولة التي يحملون كأسها 4 مرات سابقة، وهم أصحاب الرقم القياسي للفوز باللقب كأس العرب، بينما المنافس المنتخب القطري صاحب الأرض والمستضيف ضمن الصعود إلي الدور الثاني بعد الفوز في الجولتين التي خاضهما، ولكنه يرغب أيضاً في إسعاد جماهيره بالفوز الثالث وتحقيق العلامة الكاملة.

مباراة قطر والعراق الليلة

دائماً ما تشهد مباراة العراق وقطر منافسة قوية بينهما ففي أخر 5 جولات جمعت المنتخبين، حقق المنتخب القطري الفوز في 3 مباريات، بينما فاز العراق في مباراتين فقط، اللقاء الليلة بالنسبة للمنتخب العراقي لا يقبل القسمة على أثنين، فالعراق يحتاج الفوز ليصعد للدور الثاني، بعد أن تعادل مع البحرين وسلطنة عمان ورصيده نقطتين فقط في المركز الثاني، وفي حالة تعادله الليلة مع قطر سوف ينتظر نتيجة لقاء البحرين وعمان، فلو فاز أي منهم صعد ولو تعادلوا سوف يدخل في حسبة فارق الأهداف.

موعد مباراة العراق وقطر في كأس العرب

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

21.00 : بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، البحرين.

32.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب جدول المجموعة الأولى قبل المباراة

التشكيل المتوع للعراق أمام قطر اليوم

حراسة المرمى ” فهد طالب”.

الدفاع ” حسن رائد، مصطفى كاظم، بن سولافا، يونس، شريكو كريم”.

الوسط ” أحمد فرحان، محمد قاسم، ياسر قاسم، أمجد عطوان”.

الهجوم ” علاء عباس”.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر أمام العراق

حراسة المرمى ” سعد الشيب”.

الدفاع ” عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بدرو ميجيل، بسام الراوي، عمام أحمد”.

الوسط ” حسن الهيدروس، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم”.

الهجوم ” المعز علي، أكرم عفيف”.

بطاقة اللقاء