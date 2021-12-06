نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الأن وجدول ترتيب الدوري الإنلجيزي 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حافظ محمد صلاح لاعب ليفربول الإلنجليزي ونجم المنتخب المصري على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الآن، بعد فوز ليفربول في أخر مباراياته في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي جرت يوم السبت الموافق 4 ديسمبر الجاري لعام 2021 ضمن منافسات الجولة ال 15 من الدورى الانجليزي ، الذي احتل صدارتها، بينما تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة 15 لبطولة الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف علي واتفورد مقابل هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الآن

تصدر اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بالموسم الجارى 2021-2022 ، برصيد 13 هدفا ، حيث احرز ثنائية في شباك إيفرتون بالجولة الماضية.

وذكرت شبكة “سكاى سبورتس” الإنجليزية، أن اللاعب محمد صلاح قد أصبح ثالث لاعب فى تاريخ ليفربول، حيث ساهم فى 150 هدفا بالدوري الإنجليزي، بعد ستيفن جيرارد 212 هدفا، وروبى فاولر 158 هدفا.

ويحتل المركز الثاني اللاعب جيمي فاردي في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف ، بفارق 4 أهداف عن محمد صلاح صاحب الصدارة.

ثم يأتي في المركز الثالث اللاعب ديوجو جوتا مهاجم ليفربول ، برصيد 8 أهداف.

ويأتي في المركز الرابع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، برصيد 7 أهداف ، ويتساوي ساديو مع بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتى صاحب الـ7 أهداف أيضا.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

ثم يأتي في المركز السادس لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 اللاعب ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد ، برصيد 6 أهداف بالتساوي مع رافينيا نجم ليدز يونايتد وإيمانويل دينيس لاعب واتفورد.

3 لاعبين في المركز السادس

وفي المركز السادس ايضآ اللاعب نيل موباي ، نادي برايتون ، برصيد 6 أهداف ، بالتساوي مع اللاعب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ، برصيد 6 أهداف ، ويتساوي معهم ايضآ اللاعب كالوم ويلسون نادي نيوكاسل ، برصيد 6 أهداف.

ويأتي في المركز ال12 اللاعب برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد ، برصيد 5 أهداف , بالتساوي مع اللاعب ماكسويل كورنيه نجم بيرنلي ، برصيد 5 أهداف أيضا، بالإضافة إلى اللاعب يوشوا كينج نجم واتفورد ، برصيد 5 أهداف.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 15 11 2 2 23 9:32 23 35 2 ليفربول 15 10 4 1 23 12:44 32 34 3 تشيلسي 15 10 3 2 23 9:35 26 33 4 وست هام يونايتد 15 8 3 4 23 19:28 9 27 5 توتنهام هوتسبير 14 8 1 5 24 17:16 -1 25 6 مانشستر يونايتد 15 7 3 5 23 24:25 1 24 7 آرسنال 14 7 2 5 24 20:17 -3 23 8 وولفرهامبتون 15 6 3 6 23 13:12 -1 21 9 برايتون 15 4 8 3 23 16:14 -2 20 10 أستون فيلا 15 6 1 8 23 24:21 -3 19 11 ليستر سيتي 15 5 4 6 23 27:23 -4 19 12 برينتفورد 15 4 5 6 23 21:19 -2 17 13 كريستال بالاس 15 3 7 5 23 21:19 -2 16 14 ليدز يونايتد 15 3 7 5 23 22:15 -7 16 15 ساوثهامتون 15 3 7 5 23 21:14 -7 16 16 إيفرتون 14 4 3 7 24 24:17 -7 15 17 واتفورد 15 4 1 10 23 29:20 -9 13 18 بيرنلي 14 1 7 6 24 21:14 -7 10 19 نيوكاسل يونايتد 15 1 7 7 23 30:17 -13 10 20 نورويتش سيتي 15 2 4 9 23 31:8 -23 10

5 لاعبين في المركز 12