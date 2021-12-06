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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وقطر اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة في كأس العرب في المقال التالي
تختتم مباريات مرحلة المجموعات للمجموعة الأولى اليوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021، بإقامة مبارتين في نفس التوقيت في غاية القوة، حين يلتقي المنتخب البحريني مع المنتخب العماني في نفس موعد مباراة العراق وقطر اليوم في العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيتم حسم البطاقة الأخرى عن المجموعة المتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس العرب 2021، بعد أن حسم المنتخب القطري فعلياً التأهل لثمن النهائي، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في الجولتين الأولى، والثانية، ليضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد أسود الرافدين
المنتخب العراقي في مهمة مصيرية ضد صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري المتأهل لثمن النهائي، حيث يتواجد أسود الرافدين حالياً في المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد نقطتين فقط، جمعهما من التعادل في الجولتين الأولى، والثانية، حيث بدأ العراق مشواره في البطولة بمباراة قوية ضد عمان في الجولة الاولى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله حسن عبد الكريم في الدقيقة السابعة من الوقت البديل ليقتنص لمنتخب بلاده نقطة هامة من فم المنتخب العماني القوي، وفي الجولة الثانية التقى المنتخب العراقي ضد المنتخب البحريني في مباراة قوية انتهت بالتعادل السلبي.
العنابي على الجانب الآخر يأمل في تحقيق الفوز، والتأكيد على أحقية صدارته لجدول الترتيب، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز ليحصد العلامة الكاملة في الجولتين الأولى، والثانية، حيث بدأت قطر مشوارها بملاقاة البحرين في الجولة الأولى، وفاز بهدف دون رد سجله عبد العزيز حاتم، قبل أن يلاقي عمان في الجولة الثانية، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.
ترتيب مجموعة العراق في كأس العرب
موعد مباراة العراق وقطر اليوم
- الإثنين 6 ديسمبر 2021.
- 10:00 توقيت بغداد، الدوحة، مكة المكرمة، المنامة، وفلسطين.
- 11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.
- 9:00 توقيت مصر.
- 8:00 توقيت المغرب، والجزائر.
- 7:00 توقيت موريتانيا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر مجاناً
- عبر تردد بي إن سبورت HD1 المفتوحة: التردد 11013، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.
- عبر تردد بي إن سبورت HD1 المجانية: التردد 11547، معدل الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي سهيل سات.
- عبر تردد الكأس الرياضية HD1 المفتوحة: التردد 11919، معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.
- عبر تردد الكأس الرياضية HD1 المفتوحة: التردد 12245، معدل الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي سهيل سات.
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