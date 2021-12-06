انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يهتم الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي بمواعيد مباريات كأس العرب التي تقام حاليًا في قطر، وخاصة مباراة مصر والجزائر، حيث يتمتع المنتخبان المصري والجزائري بشعبية عالية في الوطن العربي، ويتوقع كل الخبراء أن تكون هذه مباراة كبيرة جدًا.

ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية رغم تقدم الفريقين إلى ربع النهائي، حيث استطع المنتخب المصري الفوز على السودان بخماسية نظيفة، ولبنان بهدف نظيف، بينما فازت الجزائر علي السودان بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وفازت علي لبنان بهدفين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

تم بث مباريات البطولة من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت، والتي لها الحق في بث المباريات، لكنها أعلنت في الفترة الماضية أنها ستبث المباريات على القناة المفتوحة، الأمر الذي جعل الكثير من عشاق كرة القدم العرب سعداء بسبب ذلك.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر والجزائر على قناة “beIN SPORTS HD 1” بتعليق التونسي عصام الشوالي، كما تبث عبر قناة الكأس بتعليق العماني خليل البلوشي.

توقيت مباراة منتخب مصر والجزائر في بطولة كأس العرب

يستعد الفريقان للفوز بالمباراة من أجل الحصول على المركز الأول في المجموعة، وتجنب مقابلة المنتخب المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس العرب بين مصر والجزائر الثلاثاء المقبل 7 ديسمبر 2021، وستطلق صافرة الحكم الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 8 مساءً بتوقيت الجزائر، وستقام المباراة على ملعب الجنوب.