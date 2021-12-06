ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والإمارات اليوم على النايل سات في كأس العرب 2021

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والإمارات اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب فيفا قطر 2021 من الأمور التي تشغل بال جميع عشاق ومحبي نسور قرطاج في كل مكان، حيث يستعد المنتخب التونسي لخوض واحدة من المباريات المثيرة والقوية للفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك عندما يواجه المنتخب الإماراتي في مباراة صعبة وهامة للمنتخب التونسي من أجل التأهل للدور التالي من البطولة، حيث يطمح المنتخب التونسي وجماهيره في تحقيق الفوز على المنتخب الإماراتي، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة تونس ضد الإمارات اليوم في كأس العرب وموعد اللقاء، وترتيب المجموعة الثانية قبل مباريات اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والإمارات اليوم

يشتغل الصراع بين فرق المجموعة الثانية على حسم بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة كأس العرب 2021، حيث تبعثرت أوراق المجموعة بشكل كبير بعد الخسارة المفاجأة التي لحقت بالمنتخب التونسي على يد منتخب سوريا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويحتاج المنتخب التونسي تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم أمام الإمارات من أجل التأهل للدور التالي، وانتظار نتيجة مباراة سوريا وموريتانيا، والتي ستقام في نفس التوقيت، كما ان المنتخب الإماراتي يدخل لقاء اليوم من اجل تأكيد صدارته للمجموعة الثانية، حيث يحتل الفريق صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط في المركز الأول بعد الفوز على سوريا وموريتانيا خلال الجولتين الأولي والثانية.

موعد مباراة تونس والإمارات في كأس العرب

من المقرر ان يكون توقيت مباراة تونس والإمارات اليوم الإثنين الموافق 6-12-2021 في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العرب 2021 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت تونس، والخامسة بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت الإمارات على ملعب الثمامه، وستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة تونس والإمارات مجاناً عبر القمر الصناعي نايل سات بتعليق عامر الخويزري.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس العرب

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والإمارات مجاناً

نقدم لجميع متابعينا عبر المقال تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس والإمارات اليوم في كأس العرب 2021 ضمن مباريات الجولة الحاسمة من دور المجموعات، حيث ستكون مباراة تونس ضد الإمارات منقولة من خلال تردد قناة بين سبورت الرياضية HD1 على النايل سات، وكذلك تردد قناة الكأس الرياضية الأولي على النايل سات، والتي يمكن متابعتها عبر ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات التالية: