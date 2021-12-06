نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين وعمان في كأس العرب بقطر والقنوات الناقلة // مباراة التشبث بالأمل للمنتخبين الليلة في المقال التالي
يستضيف ملعب أحمد بن علي المونديال، قمة خليجية عربية الليلة عندما يحين موعد مباراة البحرين وعمان، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب التي تستضيفها قطر، وتلعب في نفس التوقيت مباراة قطر والعراق، لتحديد المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الأولى إلي الدور التالي دور الثمانية، الأمل موجود للمنتخبين ولكن ليس بنتيجة لقائهما فقط فنتيجة العراق وقطر، لها دور كبير في تحديد المنتخب الثاني المتأهل مع العنابي القطري، فكلاً من البحرين وعمان تنتظر هدية من قطر للصعود.
موعد مباراة البحرين وعمان
- السابعة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
- التاسعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين.
- الحادية عشر مساءً بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مباراة البحرين وسلطنة عُمان
مباراة الشقيقين المنتخب العماني والبحريني دائماً ما تتسم بالندية والقوة بين المنتخبين، فقد ألتقى المنتخبين قبل هذا اللقاء في 38 مباراة، في مختلف المنافسات العربية والدولية ” بطولة كأس الخليج العربي، تصفيات كأس العالم عن قارة أسيا، منافسات دورة أتحاد غرب أسيا”، حقق الأحمر البحريني الفوز على سلطنة عمان في 12 مباراة، بينما حقق المنتخب العماني الفوز في 10 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 16 مباراة جمعت المنتخبين، كانت أكبر نتيجة بين المنتخبين في كأس الخليج التي أقيمت في الكويت وفازت البحرين 4 دون مقابل.
القنوات الناقلة مباراة البحرين وعمان
تنقل كافة مباريات البطولة بصورة مجانية على قنوات بي إن سبورت 1-2 المجانية، كما تنقل البطولة على قناة الكأس المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية.
ترتيب جدول المجموعة الأولى قبل المباراة
بطاقة مباراة البحرين وسلطنة عمان
|المباراة
|سلطنة عمان * البحرين
|البطولة
|الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كأس العرب قطر 2021
|الموعد والتوقيت
|اليوم الإثنين الموافق 2021/12/06 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت البحرين، الحادية عشر بتوقيت عمان
|الملعب
|ملعب أحمد بن علي المونديالي
|القنوات الناقلة
|قنوات الكأس المفتوحة، قنوات بي إن سبورت المجانية
الفرق المتأهلة إلي الدور الثاني
- المجموعة الأولى : منتخب قطر.
- المجموعة الثانية : الإمارات.
- الثالثة : منتخب المغرب.
- المجموعة الرابعة : المنتخبين المصري، والجزائري.
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