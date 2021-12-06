نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العرب 2021.. تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان اليوم عبر قناة بين سبورت beIN SPORTS في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان اليوم في بطولة كأس العرب 2021. والتي تستكمل فعالياتها للأسبوع الثاني على التوالي وتستمر حتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري. وفي غضون ذلك تقام مباراة البحرين وعمان اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب والتي يستضيفها ملعب ستاد أحمد بن على في دولة قطر. إضافة إلى ذلك يدخل المنتخب العماني ضد شقيقه البحريني واضعًا هدفه تجاه تحقيق نتائج ايجابية تساهم في تحسين وضعه الحالي بجدول ترتيب البطولة العربية. خاصة وأن لم يحقق أي فوز في مباريات التي خاضها حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان اليوم في كأس العرب

الكثير من جماهير الساحرة المستديرة وعشاق متابعة مباريات كأس العرب 2021. يرغبون حاليًا في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للموسم الحالي. وفي نفس السياق فمن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بين سبورتس القطرية وأيضًا قناة الكأس الرياضية مباراة البحرين وعمان اليوم مباشرة من خلال تردداتها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات. وفيما يلي نرصد لكم ترددات القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة البحرين وعمان

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11084 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة البحرين وعمان اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11054 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة بين سبورت على قمر سهيل سات لمتابعة مبارة البحرين وعمان

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11585 (V)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية لمتابعة مباريات كأس العرب 2021

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11919 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

كأس العرب 2021.. تردد قناة الكأس الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12245 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : ¾

مباراة البحرين وعمان اليوم

في مباراة البحرين وعمان اليوم يحل المنتخبين العربيين ولم يكونا قد وفقا في تحقيق فوز يُذكر خلال مواجهات الجولتين الماضيتين. حيث يحل منتخب البحرين في المركز الرابع من جدول ترتيب مجموعته ببطولة كأس العرب وذلك برصيد نقطة واحدة فقط. فيما يأتي منتخب عمان في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة العربية برصيد نقطة واحدة أيضًا. بينما يتصدر ترتيب المجموعة المنتخب القطري برصيد 6 نقاط حتى الآن.

موعد مباراة البحرين وعمان اليوم

من المقرر أن تقام مباراة البحرين وعمان مساء اليوم الاثنين الموافق السادس من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت. وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت عمان والإمارات العربية المتحدة. فيما يكون موعد مباراة البحرين وعمان اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً.