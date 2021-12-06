مباراة مصر والجزائر الجولة الثالثة في كأس العرب 2021.. مباراة تحديد الصدارة

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عمر شويل - جدة مباراة مصر والجزائر ، يستضيف ملعب الجنوب بقطر هذا الثلاثاء مباراة نارية تجمع بين المنتخب الجزائري وغريمه التاريخي المنتخب المصري ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العرب 2021، وستكون المباراة متعة كروية لم يسبق لها مثيل في كأس العرب، خاصة أن الفريقان يتنافسان على تصدر المجموعة الرابعة، وذلك بعد تأهل الفريقان إلى ربع النهائي بفوزهما على لبنان والسودان في الجولتين الأولى والثانية، وتحتل الجزائر ومصر حاليا المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما.

بدأ المنتخب المصري تدريبه أمس الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء استعدادا للجولة الثالثة من بطولة كأس العرب أمام الجزائر. كما أكد طبيب المنتخب المصري أن حالة اللاعبين الذين عوملوا بقسوة في مباراة السودان جيدة جدا ولا داعي للقلق، وبخصوص حالة اللاعب “حمدي فاتي”، أكد طبيب الفريق أنه وفقا للقواعد، سيتم اختبار اللاعب مرة أخرى صباح اليوم، وسيشارك في تدريب مدته ساعة واحدة. وسيتدرب بكامل طاقته استعدادا لمباراة يوم الثلاثاء أمام الخصم الجزائري العنيد.

موعد مباراة مصر والجزائر 2021

ينتظر عشاق كرة القدم هذه المباراة بكل حماس، خاصة أن الفريقان يملكان مستوى متقارب جدا في التصفيات، وأحرز كليها ستة أهداف في البطولة. حيث سجل المنتخب المصري 5 أهداف على منتخب السودان وهدف وحيد على لبنان. بينما سجل منتخب الجزائر 4 أهداف على منتخب السودان وهدفان على لبنان، ولم يتلقى أي من الفريقان أهداف على شباكهما.

وتصدر المنتخبان المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بينما حل المنتخب اللبناني ثالثا و منتخب السودان رابعا بدون نقاط لكليهما. كما يعتبر المنتخب الجزائري أحد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة رفقة المنتخب المصري والتونسي والمغربي.

من المقرر أن تُلعب المباراة على ملعب الجنوب بقطر يوم الثلاثاء السابع من شهر ديسمبر 2021، على التوقيت التالي:

بتوقيت القاهرة 09:00 مساءا بتوقيت مكة 10:00 مساءا بتوقيت أبوظبي 11:00 مساءا

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

وتمتلك شبكة “Bein Sports” القطرية حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لذلك يمكنك مشاهدة مباراة مصر والجزائر بتعليق المعلق العربي عصام الشوالي على “Bein Sports HD1” و “Bein Sports HD2”. كما يمكنك مشاهدة المباراة على قنوات الكأس وقنوات ssc الرياضية.