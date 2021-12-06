“الان” موعد مباراة قطر ضد العراق اليوم 6/11/2021 في الجولة الثالثة من كأس العرب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة قطر ضد العراق، تتزايد الآن معدلات البحث عن موعد مباراة قطر ضد العراق، حيث يتواجه الفريقان اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب، وتقام المباراة اليوم على ملعب البيت المونديالي وهي المباراة التي يسعى ملايين العرب لمشاهدتها وخاصة مشجعي المنتخب العراقي الذي يرغب في تحقيق الفوز اليوم بأي نتيجة من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي، أما بالنسبة لمنتخب قطر فقد ضمن تأهله بالفعل إلى الدور التالي وهو دور الثمانية، حيث يحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة برصيد ست نقاط تجعله يضمن تأهله إلى المرحلة التالية.

موعد مباراة قطر ضد العراق

يرغب العديد من المشجعين العرب في التعرف على موعد مباراة قطر ضد العراق، حيث تقام تلك المباراة اليوم على ملعب البيت المونديالي وهو من أفضل الملاعب في قطر، حيث تستعد قطر لبطولة كأس العالم والتي سوف تقام على أرضها العام المقبل وذلك من خلال تطوير ملاعبها لتليق باستقبال أقوى بطولة في العالم، وتقام مباراة قطر والعراق اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر وليبيا وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت قطر والسعودية والأردن والعراق وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، ويشعر الكثير من محبي الكرة في الوطن العربي وجميع بالحماس الشديد تجاه هذه البطولة، وذلك بعد غيابها لمدة تسع سنوات كاملة، ونتعرف معا على القنوات الناقلة لهذه المباراة في الفقرة التالية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد العراق

نتعرف معا الآن على القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد العراق وهي المباراة التي ينتظرها ملايين العراقيين الذين يرغبون في تحقيق منتخب بلادهم الفوز اليوم بهذه المباراة للحصول على ثلاثة نقاط تؤهلهم إلى الانتقال إلى دور ربع النهائي إلى جانب المنتخب القطري، والذي قد حقق الفوز في الجولتين السابقتين ليحصل على ست نقاط تضمن له الوصول إلى دور الثمانية من البطولة، بينما قد حقق المنتخب العراقي التعادل في المبارتين السابقتين ليحصل على نقطتين، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى المفتوحة وكذلك على القناة الثانية المفتوحة.