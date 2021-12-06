نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العرب 2021 مباريات دور ربع النهائي والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 هو مايشغل بال العديد من جماهير كرة القدم العربية خاصة بعد انتهاء منافسات دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2021 والمقامة في دولة قطر، حيث تأتي هذه البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وذلك ضمن استعدادات قطر لاستضافة منافسات بطولة مونديال كأس العالم 2022 بعد أقل من عام.

موعد مباريات دور ربع النهائي كأس العرب 2021

وبحسب المخطط الزمني لبطولة كأس العرب 2021 فإنه من المقرر أن تقام منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 يومي الجمعة والسبت الموافقين: العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، حيث تتصارع ثماني منتخبات من أجل نيل بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من كأس العرب 2021.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي كأس العرب 2021

وكان المنتخب القطري قد حجز أول مقاعد دور ربع النهائي بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تأهل عن المجموعة الثانية منتخبا: تونس والإمارات كأول وثاني المجموعة الثانية، وفي المجموعة الرابعتمكن المنتخب المغربي من التأهل لدور ربع النهائي كأول للمجموعة، فيما حسم منتخبا مصر والجزائر مقعدي التأهل إلا أنه حتى الآن لم يتحدد حتى الآن صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة.

مباريات دور ربع نهائي كأس العرب 2021

وقد وضعنا لكم جدول مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، حيث وضعنا مواعيد كافة المباريات بتوقيت مكة المكرمة، وإليكم جدول مباريات دور ربع النهائي، وفي حال انتهاء منافسات دوري المجموعات سيتم تحديث الجدول ببقية المباريات وتحديد أطرافها.

المباراة الموعد تونس × ثاني المجموعة الأولى الجمعة العاشر من ديسمبر الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة قطر × الإمارات الجمعة العاشر من ديسمبر الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة السبت الحادي عشر من ديسمبر الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة السبت الحادي عشر من ديسمبر الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2021

وكانت قنوات bein SPORTS قد أعلنت عن نقلها لأحداث مباريات بطولة كأس العرب 2021 من خلال شاشتي bein SPORTS HD1، وbein SPORTS HD2، كما أن قنوات الكأس الرياضية ستقوم بنقل كافة أحداث المباراة عبر شاشتها.