انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم مباريات كأس العرب اليوم الإثنين بالجولة الثالثة بالمجموعة الثانية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تختتم اليوم الإثنين 6 ديسمبر مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم للمجموعة الأولي والثانية، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها الدوحة القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021 م بمشاركة 16 منتخب عربي يمثلون قارتي إفريقيا وآسيا، واليوم يتحدد بشكل نهائي الفرق الصاعدة للدور الثاني والفرق التي تودع المنافسات من المجموعة الأولي والثاني.

المباراة الأولى: تونس تواجه الإمارات

يتقابل فريقي تونس مع الإمارات بالمجموعة الثانية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الثمامة، ويملك المنتخب التونسي من النقاط 3 نقاط بعد الهزيمة المفاجئة من المنتخب سوريا، ولا بديل له سوى الفوز للتأهل للدور الثاني، ويملك المنتخب الإماراتي 6 نقاط والتعادل يكفيه للتأهل للدور الثاني، ولكن قبل ذلك لابد من الانتظار لنتيجة المباراة الآخرى بين سوريا وموريتانيا.

المباراة الثانية: سوريا تواجه موريتانيا

المنتخب السوري يلعب أمام موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم، وبعدما نجح المنتخب السوري في الفوز على المنتخب التونسي وأضاف ثلاثة نقاط غالية، ويحتاج للفوز في المباراة الهامة اليوم على المنتخب الموريتاني للحصول على ثلاث نقاط والوصول للنقطة السادسة، ولكن قبل كل ذلك لابد من الانتظار إلى نتيجة المباراة الآخرى بين الامارات وتونس، التي يتحدد على إثرها الفريقان المتأهلان إلى الأدوار التالية.

موعد مباريات المجموعة الثانية: