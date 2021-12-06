يوفنتوس يواصل صحوته في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يواصل صحوته في الدوري الإيطاليواصل يوفنتوس المضي في مساره الصحيح ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه جنوى يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وتقدم يوفنتوس مبكرا عبر نجمه الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليقتنص الفريق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.

وارتفع رصيد يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 36 لقبا، إلى 27 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد جنوى، الذي حقق فوزا وحيدا في مشواره بالمسابقة هذا الموسم، عند 10 نقاط، ليظل في المركز الثامن عشر.