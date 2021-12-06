يوفنتوس يواصل صحوته في الدوري الإيطالي
واصل يوفنتوس المضي في مساره الصحيح ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه جنوى يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.
وتقدم يوفنتوس مبكرا عبر نجمه الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليقتنص الفريق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.
وارتفع رصيد يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 36 لقبا، إلى 27 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
في المقابل، توقف رصيد جنوى، الذي حقق فوزا وحيدا في مشواره بالمسابقة هذا الموسم، عند 10 نقاط، ليظل في المركز الثامن عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفنتوس يواصل صحوته في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.