نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العراق VS قطر” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021 مجاناً على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب على النايل سات والعرب سات من الأمور التي تشهد بحثاً كبيراً خلال الأيام الحالية، حيث انطلقت بطولة كأس العرب يوم 30 نوفمبر الماضي بمشاركة 16 منتخباً عربياً، حيث تتطلع الجماهير العربية في كل مكان لمتابعة مباريات المنتخبات والفرق المشاركة في البطولة في إطار استعدادات الكثير من الفرق للمباريات الحاسمة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن المقرر ان تستمر بطولة كأس العرب حتى يوم 18 ديسمبر،وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، والتي تستأنف مرة أخري بعد توقف دام تسع سنوات ماضية، ومن خلال المقال نقدم لحضراتكم جميع ترددات القنوات الناقلة لكأس العرب مجاناً على النايل سات والعرب سات.

القنوات الناقلة لكأس العرب مجاناً

تقام بطولة كأس العرب 2021 في دولة قطر بمشاركة 16 منتخباً عربياً، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلي 4 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، وسيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور التالي من البطولة، وقد بدأ البحث بشكل كبير عن القنوات الناقلة لكأس العرب على النايل سات والعرب سات مجاناً قبل أيام من انطلاق البطولة.

وكانت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية قد حصلت على حقوق بث مباريات كأس العرب عبر قنواتها حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، وبدأت الجماهير في البحث عن بدائل لمتابعة مباريات البطولة عبر مختلف الأقمار الصناعية الأخري، وقد تم بث مباراة تونس وموريتانيا عبر القنوات المشفرة لمجموعة بين سبورت، ولكن بعد انتهاء أحداث اللقاء، أعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن فتح قنوات بي ان سبورت الأولي والثانية لعرض جميع مباريات كأس العرب مجاناً، وهو الأمر الذي أسعد جميع عشاق ومتابعي كرة القدم العربية في كل مكان.

بطولة كأس العرب 2021

شهدت بطولة كأس العرب متابعة جماهيرية كبيرة منذ انطلاق البطولة سواء داخل ملاعب المباريات أو عبر شاشات التلفاز، حيث تحقق جميع المباريات نسب مشاهدة كبيرة، وتد بطولة كأس العرب من البطولات الهامة لجميع الفرق العربية، كما أنها تمثل رابطاً قوياً بين جميع الشعوب العربية من خلال أحد الرياضات الهامة، والتي دائماً ما تلقي متابعة كبيرة من الجميع، ويتابع الجميع أحداث البطولة للتعرف على صاحب لقب كأس العرب منذ أخر بطولة حقق لقبها المنتخب المغربي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب

بعد قرار إدارة مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، بدأت القنوات المخصصة للبطولة في نقل كافة مباريات البطولة بشكل مجاني دون تشفير، حيث تنقل مباريات البطولة من خلال تردد قناة بين سبورت المفتوحة HD1، وHD2 من خلال استوديوهات تحليلية مميزة لكافة مباريات البطولة في حضور العديد من نجوم التحليل العرب، وقد أعلنت قنوات الكأس الرياضية عن نقل مباريات البطولة أيضاً بالمجان لجميع الجماهير العربية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على النايل سات، ومن خلال المقال نرفق لجميع الجماهير تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد على النايل سات لمتابعة مباريات الجولة الأخيرة من كأس العرب، وباقي مباريات البطولة حتى المباراة النهائية.

تردد قناة BeIN Sport HD1 المفتوحة

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد بي ان سبورت المفتوحة HD2

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

انتهت مباريات المجموعة الثانية منذ قليل، حيث نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على الغمارات بهدف دون رد، وفي نفس المجموعة، أستطاع المنتخب الموريتاني تحقيق فوز شرفي على منتخب سوريا بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب التونسي كأول للمجموعة الثانية، ويحل المنتخب الإماراتي في المركز الثاني، كما ستبدأ بعد قليل مباريات الجولة الأولي، وسيلتقي المنتخب العراقي مع منتخب قطر، كما سيلتقي المنتخب البحريني مع عمان في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيكون الجميع في انتظار التعرف على الفرق المتأهلة من المجموعة الأولي لمواصلة المشوار في البطولة بجانب تونس والغمارات من المجموعة الثانية.