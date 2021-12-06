نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والجزائر في كأس العرب على النايل سات وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الجماهير العربية، حيث يترقب الجميع قمة مباريات دور المجموعات بكأس العرب، والتي تجمع بين إثنين من كبار القارة الإفريقية للتنافس على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث حسم المنتخبين المصري والجزائري التأهل للدور التالي من البطولة بعد نهاية الجولة الثانية، وذلك بعدما نجح الفريقين في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولي والثانية على منتخبي السودان ولبنان ليصل الفريقين معاً للدور التالي برصيد 6 نقاط لكل فريق، ومن خلال المقال نتعرف على جميع القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة مصر والجزائر اليوم بكأس العرب وتشكيل الفريقين، وموعد اللقاء، وغيرها من الأمور التي تشغل بال جميع محبي ومتابعي كرة القدم الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

تعد مباراة مصر ضد الجزائر في قمة مباريات المجموعة الرابعة من المواجهات النارية في بطولة كأس العرب، حيث يمتلك الفريقان الكثير من العناصر المميزة في كافة المراكز، كما أن المواجهات بين المنتخبين لها طابع خاص، كما ان كلا الفريقين يسعى لتحقيق الفوز من أجل إثبات الذات، وصدارة ترتيب المجموعة ، وخاصة أن الفريقان لديهما نفس الرصيد من النقاط والأهداف.

ويذكر أن آخر لقاء جمع بين المنتخبين المصري والجزائري يرجع لعام 2010، وذلك عندما نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز برباعية نظيفة على المنتخب الجزائري في مباراة للنسيان من جانب المنتخب الجزائري وجماهيره، وفقد سيطر المنتخب المصري على مجريات اللقاء بالكامل طوال أحداث اللقاء، وهو الأمر الذي يعد حافز للمنتخب الجزائري لتحقيق الفوز للثأر من آخر مواجهة جمعت بين الفريقين.

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر والجزائر اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي على ملعب الجنوب، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت بتعليق خليل البلوشي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم مجاناً

نتعرف الآن على تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر والجزائر في كأس العرب، حيث أعلنت مجموعة بين سبورت إلي أن لقاء مصر والجزائر سيكون منقول عبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD1 بتعليق خليل البلوشي، كما ستكون المباراة منقولة عبر تردد قناة الكأس الرياضية الأولي، وسنكون معكم لعرض التشكيل الأساسي لقمة مباريات المجموعة الرابعة بين مصر والجزائر، وأبرز الغيابات عن الفريقين خلال هذه الجولة، فتابعونا.